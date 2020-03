Sydney de La Voix Junior dévoile sa première chanson originale et c'est surprenant!

Sydney a lancé sa première chanson originale aujourd’hui sous forme de clip ultra coloré qui met en évidence le talent de la chanteuse, mais aussi ses looks de feu.

Ceux qui ont écouté La Voix Junior savent que Sydney Lallier a été élue grande gagnante de l’édition de 2018. La jeune chanteuse de seulement 13 ans avait déjà publié un clip d’une reprise de BTS, mais c’est la première fois que Sydney partage un clip pour une chanson 100% originale.

Voyez la vidéo de Is That Ok, le premier single de Sydney!

À propos de ce titre, Sydney explique qu’elle y parle de la dépendance aux cellulaires et l’emprise qu’ils ont sur nos vies.

«Les téléphones créent une fausse proximité. Ils rapprochent ceux qui sont loin, mais éloignent davantage ceux qui sont proches » explique Sydney. « Il faut aussi voir les bons côtés car ils nous donnent accès à beaucoup d’informations et nous permettent de joindre nos amis en cette période de confinement. Je crois qu’il faut simplement en faire bon usage et choisir si c’est ok dans telle ou telle situation» poursuit-elle.

On a hâte de voir toutes les surprises que la chanteuse nous réserve!