[QUIZ] À quelle influenceuse québécoise ressembles-tu le plus?

Quiz

Ton look beauté de prédilection?

Lumineux et neutre

Je ne me maquille presque pas

Très simple et naturel

New York

Un chat et un chien!

Quelle est ta plus grande qualité selon toi?

C’est vendredi soir 21h, on te retrouve où?

Alicia Moffet

Lysandre Nadeau

Elisabeth Rioux

Noemie Lacerte

Lucie Rhéaume

Rosalie Lessard

Tu es Alicia Moffet! Tu adores ta famille et tu ferais tout pour elle. Tu aimes les tendances simples et être plutôt au naturel. Tu préfères une soirée tranquille avec tes proches, mais il va sans dire que tu apprécies aussi le côté glamour des choses!

Tu es Lysandre Nadeau! Tous veulent t’avoir comme amie et te suivre dans tes aventures. Ton sens de l’autodérision et ton humour sont inégalés! Même si tu aimes faire la fête, tu adores aussi les soirées tranquilles avec ta BFF et ton animal de compagnie.

Tu es Elisabeth Rioux! Dans la vie, tu excelles à réaliser tes nombreux rêves et ambitions. Tu préfères t’entourer d’un petit cercle fort qu’être amie avec une tonne de personnes. Tu vas sans aucun doute aller loin dans la vie grâce à tes belles qualités!

Tu es Noemie Lacerte! Véritable fashionista, non seulement tu es toujours au courant de la dernière tendance, mais tu en crées de nouvelles! En amour, tu es prête à tout pour rendre l’être cher heureux.se et tes ambitions professionnelles sont infinies.

Tu es Lucie Rhéaume! La queen de la créativité : tu as tous les talents! Tu prends soin des gens au tour de toi et es toujours prête à partager tes conseils basés sur tes expériences de vie. Tu aimes voyager, bien sûr, mais surtout découvrir de nouvelles choses!

Tu es Rosalie Lessard! Tu es la personne chez qui tous veulent se retrouver pour passer un bon moment. Tu es chaleureuse et toujours honnête, et c’est pourquoi les gens t’apprécient! Tu aimes bouger et faire une tonne d’activités avec tes proches.

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/2b25df49-729a-4f57-9c5c-a4a7e11d1226_alicia.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/b55cb49f-ffae-47e7-9b91-4f13a855dbe3_lysandre.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/1e3b42c9-07d9-4a03-adc0-f3904f7117ef_eli.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/80147d36-999b-4747-90f9-140973b0c549_noemie.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/6be8c547-141f-488e-8e3d-e2ac718b9555_lucie.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/683a6208-907c-4b57-b91e-201b5c68be47_rosalie.jpg