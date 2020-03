Lysandre Nadeau dévoile enfin le montant d'argent qu’elle a fait sur OnlyFans

Quand elle a décidé de créer son compte sur OnlyFans et d’en parler publiquement sur ses réseaux, Lysandre Nadeau ne s’attendait pas à créer un remous aussi intense dans l’univers médiatique québécois.

Pendant une semaine, tout le monde parlait du fait que Lysandre avait décidé de «vendre» des photos d’elle nue sur cette plate-forme, soulevant les débats un peu partout. Cette dernière a saisi cette opportunité pour documenter le tout dans une vidéo qu’elle vient tout juste de partager sur son compte YouTube.

Dans sa dernière vidéo elle dévoile tout de son expérience : de la prise de décision de se partir un compte, à ses réactions à la tempête médiatique qui s’en est suivie également.

Ce qui intriguait beaucoup de gens, toutefois, c’est le montant d’argent qu’a pu faire Lysandre grâce à ce compte. Sans surprise, le montant est beaucoup plus élevé que les 30 000 $ anticipés au départ. En mettant ses réglages à un abonnement à 20 $ par mois, Lysandre Nadeau se faisait 16 $ sur ce montant. En un peu plus d’un mois, Lysandre s’est fait 82 000 $US, soit environ 112 000 $ canadiens.

Capture d'écran YouTube

Lysandre conclue que toute cette expérience a été assez éprouvante et qu’elle est encore en train de procéder tout ce qui est arrivé, mais qu’après tout : «C’est mon corps j’ai le droit de faire ce que je veux avec.», indique-t-elle. Et elle a bien raison!

Elle souhaite toutefois mettre les gens en garde : si son versement est si élevé, c’est qu’elle a une communauté de gens engagés et que ça fait 10 ans qu’elle est une personnalité du web. Quelqu’un d’inconnu ne fera jamais autant d’argent rapidement. Voilà!