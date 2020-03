Vous apprenez toutes les danses Tik Tok par coeur et embarquez dans toutes les tendances du moment sur le célèbre réseau social? Vous êtes probablement l’un de ces signes!

C’est que certains signes astrologiques sont non seulement attiré par le fame et l’attention, mais sont aussi extrêmement charismatique. Cet heureux mélange donne la parfaite recette pour «blow up» sur la plate-forme.

Envie de savoir si vous êtes parmi ces signes qui pourraient avoir une carrière de tiktokeurs?

Voici les 4 signes astrologiques qui sont les plus susceptibles de devenir «Tik Tok famous»

4. Balance

Les Balance sont charmants comme tout et le savent! La méga star de Musical.ly (l’ancienne version de Tik Tok), Jacob Sartorius, est d’ailleurs née sous ce signe. Les Balance sont les séducteurs du zodiac: leurs charmes transpercent l’écran et les gens n’auront pas le choix de cliquer «s’abonner» quand ils les verront. Les Balance sont aussi des gens avec une esthétique bien définie : ils ont une vision unique et cela se reflète jusque dans leurs vidéos Tik Tok.

3. Sagittaire

Les Sagittaire sont en général très drôles et on sait que la comédie fonctionne bien sur Tik Tok. L’une des premières stars de Musica.ly, Baby Ariel, est née de ce signe tout comme Ethan et Grayson Dolan, qui sont super populaires sur la plate-forme également. Les Sagittaire ont une énergie contagieuse, un enthousiasme sans limites et une amabilité qui les rend attachants dès la première écoute. C’est pourquoi une de leur vidéo risque d’atteindre rapidement le million de vues!

2. Lion

Les Lion cherchent l’attention, c’est bien simple. Et s’il y a un seul endroit où on peut en obtenir, c’est bien sur Tik Tok. Que ce soit une danse virale, un meme hilarant ou encore une transfo beauté époustouflante, les Lion embarquent dans tout ce qui est tendance et le font mieux que tout le monde. Ils ont aussi l’ambition et la «drive» pour les mener très loin dans leur quête de popularité! Ce signe de Feu n’a pas froid aux yeux et Tik Tok est le défi parfait pour démontrer au grand jour tous leurs talents! Dixie D’Amelio, la soeur de Charli, est d’ailleurs Lion.

1. Taureau

La queen de Tik Tok elle-même, Charli D’Amelio est Taureau, c’est donc sans surprise que ce signe se hisse en tête de liste. C’est que le Taureau est un signe fonceur, qui n’a pas peur du jugement des autres. Ainsi, ils n’hésitent pas à essayer des choses différentes, sans crainte, et cette confiance les mènera loin. Ils sont aussi très constants dans leur façon de travailler : ils ne vont pas filmer un seul Tik Tok et quitter pour des mois. Leur travail quotidien en fait des candidats parfaits pour devenir des stars!