Demi Lovato dévoile l'identité de son nouveau chum par erreur

Demi Lovato a apparu par erreur dans le «live» Instagram d’un jeune homme que vous reconnaitrez peut-être, dévoilant par le fait même qu’ils sont en couple.

Alors que nous sommes tous isolés chez nous, les célébrités font de même, mais Demi Lovato a opté pour le faire avec son tout nouveau copain!

Peu de temps après sa séparation avec Austin Wilson, on est bien contents de savoir que la chanteuse a retrouvé l’amour.

L’heureux élu est Max Erich, un acteur qui a joué entre autres dans Les feux de l’amour et même High School Musical 3.

Âgé de 28 ans, Max est aussi un chanteur et danseur hors pair. Il publie d’ailleurs assez souvent des reprises de chansons sur Instagram.

On ne sait pas exactement quand le tout a débuté, mais on peut voir que le 15 mars, Max a publié une photo en compagnie des chiens de Demi, Batman et Elle.

Ils ont aussi été photographiés dehors, tous les deux très bien protégés avec des gants et un masque pour Demi.

Mais l’indice le plus adorable de leur relation se retrouve dans un live Instagram fait par Max. Le jeune homme est au piano, en train de chanter, lorsque Demi apparaît à l’écran.

On peut voir que juste avant, Max tente de l’avertir en lui disant «Je fais un live!», mais elle ne comprend pas. Quand elle réalise, elle se sauve en courant et les deux semblent être un peu gênés de la situation.

Ils sont adorables!