Rangez immédiatement vos ceintures : voici l’accessoire étonnant que tout le monde portera cet été

Les adeptes de mode ont trouvé un nouveau moyen de faire tenir leur pantalon et c’est mignon comme tout!

• À lire aussi: Voici l’imprimé le plus tendance du printemps 2020

Si vous faites le tour sur Instagram, vous avez probablement remarqué que plusieurs vedettes et influenceuses ont mis de côté la ceinture et porte leur jeans avec un accessoire bien simple à la taille : un lacet.

En effet, pour un look de feu cet été, il suffit de passer un lacet ou une corde dans les ganses de nos jeans et faire une boucle à l’avant, comme sur une chaussure. La ceinture-lacet a d’abord été popularisée par les adeptes de skateboard qui la porte à des fins pratiques, puisqu’une ceinture traditionnelle peut devenir gênante et rentrer dans le ventre quand on fait des «moves» de skate.

En plus d’être confortable, la corde souligne de façon plus subtile la silhouette et ne l’alourdit pas. Ces ceintures de fortune sont désormais ultra populaires sur Instagram et sont portées par de nombreuses vedettes du web comme Emma Chamberlain et James Charles.

La tendance a même fait son chemin en boutique et il est désormais possible de se procurer ces ceintures de corde en magasin.

Ceinture en corde, 40$, chez Gap :

Ceinture en corde, 14 (en soldes), chez Urban Outfitters :

Tenez-vous le pour dit, si vous n’avez pas envie de dépenser une fortune, un simple lacet pour chaussure propre et très long suffit!

C’est ce qu’on appelle un tendance à bas prix! À vos lacets, tout le monde!