Les 10 jeux en ligne les plus le fun à jouer avec ta BFF à distance

En restant à la maison, on pourrait croire qu’on ne peut pas jouer au Monopoly ou aux cartes avec nos BFF, mais détrompez-vous : plusieurs sites et applications nous le permettent!

Jouer à des jeux de société ou des jeux vidéo et une excellente façon de passer le temps, mais c’est beaucoup plus amusant quand on peut le faire avec des amis!

En utilisant ces plateformes gratuites, vous pourrez avoir l’impression de participer à un «game night», tout en restant en sécurité.

Voici 10 sites et applications pour jouer à des jeux en ligne avec ses amis:

1. House Party

Capture d'écran Instagram @houseparty

Cette application permet jusqu’à 8 personnes de jouer à des jeux comme Heads Up!. Dans ce jeu, il faut faire deviner à une autre personne un mot, ou un nom mystère. Bonus: on peut se voir le visage, ce qui fait du bien au moral!

2. Mario Kart Tour

On connaît tous Mario Kart, ce jeu de course inventé par Nintendo, mais saviez-vous que vous pouvez jouer sur votre téléphone? En plus, on peut inviter des amis (jusqu’à 7) pour voir qui est le ou la meilleur(e) pilote.

3. Monopoly

Un grand classique et avec raison! Avec l’application, vous pouvez créer une partie privée avec 4 joueurs, et c’est impossible de tricher! Conseil de pro : avec les quatre chemins de fer, on peut facilement gagner la partie.

4. Catan

Ce jeu dans lequel vous devez construire des routes et colonies, puis accumuler des ressources et armées est disponible en ligne! Bonus, vous pouvez même acheter les extensions pour un niveau de jeu plus élevé. Des heures de plaisir!

5. Animal Crossing

Extrêmement populaire en ce moment, ce jeu assez relax permet de créer son monde et s’amuser avec d’adorables animaux! Disponible sur plusieurs plateformes différentes, vous pouvez jouer avec autant d’amis que vous voulez.

6. Words with friends

Un peu comme Scrabble, vous devez faire le plus possible de points avec les mots les plus payants dans ce jeu. Vous pouvez jouer contre votre BFF et voir qui a le vocabulaire le plus riche!

7. Trivia Crack

Si votre spécialité est plutôt les connaissances générales, Trivia Crack est pour vous. Vous faites tourner la roue pour savoir quelle catégorie vous avez obtenue, et devez répondre à la question le plus rapidement possible. Un classique!

8. Uno!

C’est sur que crier «UNO!» toute seule dans son salon n’est pas aussi amusant que le faire avec des amis. La bonne nouvelle, c’est que cette application permet d’envoyer des messages vocaux durant votre partie de groupe.

9. Les Loups-Garous en ligne

Apple Store

Un classique de notre enfance, vous pouvez jouer au Loup-Garou avec cette application. Vous avez l’option de faire une partie avec des inconnus, ou d’héberger une partie en invitant vos amis.

10. Clue

Ce jeu coûte 5,50$, mais si vous êtes fans de meurtre et mystère, ce sont quelques dollars bien investis! De plus, vous pouvez le partager à 6 personnes avec l’option «Family Sharing» du Apple Store.