Jay Du Temple organise un «bal virtuel» et vous invite à vous habiller chic à la maison

Bien qu’il soit un adepte du jogging et chandail à capuche au quotidien, Jay Du Temple est, comme nous, un peu tanné d’être en mou. C’est pourquoi il lance l’initiative du #DressCodeFriday!

L’animateur et humoriste nous invite ainsi à troquer notre pyjama et nos leggings pour des vêtements chics et propres, et ce, même si on reste à la maison. De cette façon, on brise la routine et on met un peu de glam dans nos vies!

C’est sur Instagram que Jay a lancé cette idée en indiquant qu’il souhaitait du même coup récolter des fonds sur sa page Instagram lors de ce «bal virtuel».

Capture d'écran Instagram

Donc, ce vendredi, mettez votre linge préféré, faites-vous un maquillage ultraglam et rendez-vous sur la page Instagram de Jay Du Temple! Partagez vos outfits de feu en utilisant le mot-clic #DressCodeFriday!

