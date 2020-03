Gloria-Bella documente son trouble alimentaire dans une vidéo inspirante

Gloria-Bella a décidé de faire un pied de nez à ses troubles alimentaires passés en partageant une vidéo de son évolution à travers les années.

La youtubeuse et influenceuse a toujours été transparente concernant les défis qu’elle a surmontés, elle qui a avoué par le passé avoir souffert de dépression. Elle en avait discuté longuement dans une vidéo YouTube. Elle nous avait aussi confié dans le cadre de notre série La face cachée, qu’elle avait déjà été hospitalisée.

La jeune femme n’a donc pas peur de se montrer vulnérable devant ses fans, chose qu’on salue, et elle le démontre une fois de plus en partageant son cheminement vers la guérison de son trouble alimentaire, dont elle a souffert pendant trois ans.

On sait que les troubles alimentaires peuvent partir et revenir et Gloria-Bella nous démontre qu’elle reste forte et lumineuse!

