Ces 2 émissions de télé-réalité à succès vont avoir une suite et on capote

La bonne nouvelle du jour: Les deux télé-réalités «Love Is Blind» et «The Circle» ont été renouvelées pour deux autres saisons chacune!

Dans une période de nos vies où on ne cesse de recevoir des mauvaises nouvelles, Netflix nous fait plaisir en annonçant que deux de nos coups de coeur du début 2020 auront des suites.

The Circle

• À lire aussi: Les 10 secrets de tournage de «The Circle» les plus étonnants

Tout d’abord, The Circle. Dans cette télé-réalité inspirée d’un concept anglais, des personnes isolées dans des appartements ne peuvent communiquer que via un réseau social inventé.

Ils doivent ensuite choisir s’ils sont eux-mêmes, ou s’ils préfèrent adopter un rôle dans le jeu. Le but est d’être apprécié des autres participants pour éventuellement remporter 100 000$.

La première saison fut très bien reçue, puis Netflix a sorti à la mi-mars la version brésilienne. On attend sous peu celle en provenance de la France.

Bref, la version américaine a officiellement été renouvelée pour une saison 2, et une saison 3! On espère que les nouveaux participants seront aussi attachants de Shubbam!

Love Is Blind

• À lire aussi: Voici 10 secrets de tournage de «Love Is Blind» qui vont vous surprendre

La seconde émission qui sera de retour est Love Is Blind, une télé-réalité dans laquelle des gens doivent tomber en amour et se fiancer avant même de s'être rencontrés en personne.

Le but est de vérifier si une connexion émotionnelle faite dans un environnement contrôlé, sans se voir, pourra durer dans le vrai monde.

• À lire aussi: Réunion «Love Is Blind»: Les 10 révélations les plus choquantes

Puisque la première saison se déroule à Atlanta en Géorgie, le créateur de la série avait avoué vouloir explorer d'autres villes si l'émission était renouvelée.

Eh bien il aura la chance de transporter son concept à New York, Chicago, Boston ou bien Houston puisqu'une saison 2 et 3 sont confirmées et vous pouvez même vous inscrire juste ici si vous avez 21 ans et plus!

Yes!