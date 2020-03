Voici pourquoi Elisabeth Rioux doit fermer temporairement son entreprise Hoaka

Elisabeth Rioux a fait une annonce importante sur Instagram concernant son entreprise, Hoaka, ce lundi 23 mars.

Malheureusement, Elisabeth se voit dans l’obligation de fermer Hoaka, puisque le gouvernement a demandé la cessation de toute activité jugée non essentielle afin de mettre un frein à la propagation de la COVID-19.

Heureusement, ce n’est qu’une fermeture temporaire. Elisabeth explique que ses employés et elle ne peuvent plus se rendre à l’entrepôt pour emballer les commandes, faire l’expédition, etc. Ainsi, Hoaka fermera boutique jusqu’à ce que le gouvernement décide de laisser les gens retourner travailler dans ce secteur d’activité. Elisabeth et son équipe ne savent toutefois pas quand cela sera possible.

La femme d’affaires indique que Hoaka sera toujours disponible pour répondre aux questions et aux inquiétudes des clients concernant leurs commandes, et ce, via courriel.

Elisabeth demeure très positive et préfère que les activités de sa compagnie soient en pause plutôt que de mettre en danger la vie et la santé des gens qui doivent livrer les paquets Hoaka.

On trouve que c’est un excellent message d’Elisabeth qui nous invite tous, au passage, à rester chez nous, bien entendu!

Et lorsque les choses iront mieux, celles qui le veulent pourront encourager Hoaka, une compagnie responsable bien de chez nous!

