Karine St-Michel partage une première photo avec son nouveau conjoint

Celle qu’on a connue à OD Bali n’est plus un cœur à prendre depuis un moment, et elle a enfin dévoilé au grand jour l’identité de son copain!

Karine St-Michel avait vécu une histoire d’amour, et une rupture, dans l’œil du public avec Michael Henaf de OD Grèce en 2018. Depuis, elle semblait être célibataire.

La chroniqueuse et mannequin avait tenté de garder sa nouvelle relation assez discrète sur les réseaux sociaux, mais plusieurs se doutaient de quelque chose.

Elle a ensuite été aperçue avec un mystérieux jeune homme lors d’un événement en mars. C'est à ce moment que Karine a décidé d'annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés: elle a trouvé l'amour!

C’est finalement le 22 mars que Karine a publié sur Instagram une toute première photo de couple en compagnie de l’heureux élu: Dave Faucher.

Dave est un charpentier menuisier de 24 ans, originaire de Sherbrooke.

Sous la publication, Karine a écrit: «Je ne croyais pas être prête pour l’amour, mais il me fait tout repenser.»

Dans les commentaires sous la publication, on peut lire les nombreux messages des amies de Karine qui se réjouissent pour elle, dont Alexandra Cos.

Celle-ci dit: «Mon dieu que tu le mérites ma belle! Je me souviens de nos conversations à ce sujet! Qui allait être avec des femmes plutôt extravertie comme nous! Ça prend un homme qui a confiance en lui et qui te laisse “shiner” et qui t’encourage tous les jours dans tes folies!»

On souhaite tout le bonheur du monde à Karine et Dave.