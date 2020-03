Charli D'Amelio se confie sur le côté sombre de la célébrité sur Tik Tok

De passage sur la chaîne YouTube de James Charles (avant la quarantaine, bien sûr), la star de Tik Tok Charli D’Amelio s’est confiée sur les côtés négatifs de la célébrité.

À seulement 15 ans, Charli D’Amelio est l’une des créatrices de contenu les plus populaires sur la plateforme Tik Tok, surtout pour ses talents en danse.

Sa popularité a explosé, en 2019, et elle a maintenant plus de 40 millions d’abonnés qui la suivent religieusement.

Alors que James Charles maquillait Charli, les deux créateurs parlaient du parcours de la jeune femme, ce qui a amené des révélations assez choquantes.

Charli a avoué que plusieurs personnes avec qui elle avait perdu contact tentaient de renouer leurs liens d’amitié avec elle. «Les gens me disent: «Tu m’as coupé de ta vie, tu ne me parles plus» et pourtant, cela fait des années que nous ne sommes plus amis», explique-t-elle.

Elle s’estime chanceuse d’avoir sa meilleure amie d'enfance, Gemma, avec qui sa relation n’a pas changé depuis toute cette aventure.

Le pire, selon Charli, ce sont les parents de ses jeunes fans. Une fois, elle était au restaurant avec des amis lorsqu’une mère l’a approchée pour qu’elle prenne une photo avec sa fille. Charli avait passé une horrible journée et n’avait pas encore mangé, alors elle a demandé d’attendre après le souper pour la photo.

«La mère m'a dit: "Tu ne vas pas mourir si tu arrêtes de manger deux secondes", alors je me suis excusée, et la mère a répondu: "Tu sais, ça te fait paraître très mal", et je me suis mise à pleurer», raconte Charli.

Un petit rappel que si vous croisez des stars au restaurant, il faut leur laisser le temps de manger avant de les déranger pour une photo!

Charli a aussi avoué que parfois, des gens suivaient ses activités et mouvements pour tenter de la rencontrer. Par exemple, quatre de ses fans se sont présentés au mariage de son cousin en se faisant passer pour des membres de la famille. Charli n’a pas apprécié cette invasion de sa vie privée.

Elle a dû cesser d’aller à l’école et fait maintenant ses cours en ligne parce qu’elle est tout simplement trop célèbre et trop occupée, ce qui fait qu'elle a besoin d’un horaire flexible.

Ouf! C’est très intense de vivre tout cela à 15 ans. Voyez la vidéo complète juste ici: