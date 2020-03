[VIDÉO] Voici comment chaque signe réagit en quarantaine selon une pro de l'astrologie

La passionnée d’astrologie Julie Kim nous a concocté une vidéo qui explique comment chaque signe astrologique réagit à la crise du coronavirus en ce moment.

Bien sûr, notre signe principal a une grande influence sur notre personnalité, mais ce n’est pas le seul! Si vous ne vous reconnaissez pas dans votre signe soleil, regardez votre Ascendant et même votre Lune!

Voici donc comment chaque signe réagit à la quarantaine selon Julie Kim:

Bélier

Signe de feu, donc d’action, les Bélier peuvent vivre une certaine frustration en quarantaine. Puisqu’ils sont régis par la planète Mars, celle de l’action, conflit et agressivité. Ceux qui sont battus pour le papier de toilette sont probablement des Bélier!

Taureau

Les gens de ce signe sont pratiquement nés prêts pour la quarantaine! Leur planète est Vénus qui est associée à l’harmonie, la beauté et l’art, les Taureau savent donc comment s’occuper. Tant qu’ils ont une bonne provision de bouffe et des séries à écouter, ça va.

Gémeaux

Les très sociables Gémeaux ont de la difficulté durant cette période d’isolement. Ils trouvent par contre d’autres façons de socialiser avec les technologies! Vous risquez de les voir sur un «live» sur Instagram ou en train de Facetimer avec leur BFF.

Cancer

Ce signe plutôt maternel adore la famille, alors s’ils peuvent être en quarantaine avec leurs proches, ils seront bien. Les Cancer ont un peu tendance à être dramatiques, donc durant cette situation de crise, ils risquent de vivre de grandes émotions!

Lion

Un autre signe de feu qui aime être dans l’action, c’est la crise pour les Lion en ce moment parce qu’ils ne peuvent pas voir des gens ou faire des activités! Ils vont alors diriger toute leur énergie vers des activités créatives et attendre avant de pouvoir refaire le party.

Vierge

Hypocondriaques et très nerveux, les Vierge doivent tout faire pour ne pas paniquer en ce moment. Ils ont même tendance à avoir peur des germes alors si tu cherches les dernières bouteilles de Purell sur Terre, elles sont chez une Vierge!

Balance

Ces gens de ce signe sont plutôt relax et du genre à «go with the flow». En temps de quarantaine, ils vont aimer lire et écrire. C’est un signe qui peut avoir tendance à être superficiel, alors ils vont prendre ce temps pour se faire des masques et les ongles!

Scorpion

Solitaires, les Scorpion sont secrètement contents de ne pas avoir à voir des gens en ce moment. Ils aiment beaucoup passer du temps seuls, mais s'ils sont en couple, ce moment d’isolation risque de se passer pas mal dans la chambre à coucher...

Sagittaire

Les pauvres Sagittaire avaient probablement un voyage de prévu qui a dû être annulé. Leur planète gouvernante est Jupiter, ce qui est associé à l’optimisme, alors ils vont garder le sourire tout en suivant à la lettre les règles du gouvernement.

Capricorne

Pas de pause pour les Capricorne, ils continuent d’être productifs même à la maison. À l’intérieur, ils sont inquiets de la situation, mais ils ne le laissent pas paraître. Ils ont bien fait attention de prendre des précautions et faire des réserves alors ça va aller!

Verseau

Les Verseau, toujours un peu hors normes, préfèrent regarder des vidéos de théorie du complot toute la journée. Malgré cela, ce qu’ils aiment le plus voir en ce moment, c’est comment la communauté se rapproche (virtuellement) et s’entraide.

Poissons

Pour les émotifs Poissons, cette période peut être très drainante et ils peuvent se sentir un peu déprimés. Par contre, puisque c’est un signe gouverné par Neptune, planète de l’imagination et spiritualité, ils s’occupent en créant en ce moment.

En conclusion, restez à la maison et lavez vos mains. Faites des projets personnels que vous avez toujours voulu faire, c’est le temps!

Pour tous les détails sur chaque signe, visionnez la vidéo ci-dessus.

