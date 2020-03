Catherine Paquin, alias Peach, annonce qu'elle reprend son travail d'infirmière

L’influenceuse et ancienne candidate de OD a décidé de contribuer en temps de crise du coronavirus et elle reprendra donc son emploi d’infirmière.

C’est le jeudi soir 19 mars que celle qui a remporté l’édition d’Occupation Double en Grèce a annoncé à toute sa communauté qu’elle allait délaisser les réseaux sociaux pour aider la communauté.

Puisqu’elle revient de voyage, elle devait compléter une quarantaine, mais dès que celle-ci sera terminée, soit le 29 mars, elle va reprendre son emploi d’infirmière qu’elle pratiquait avant l’aventure OD.

«Je pense que l’Québec a plus besoin de l’infirmière que de l’influenceur bonheur en ce moment», dit-elle sur Instagram.

Catherine continue en disant: «Je te mentirai pas, ça m’effraie un peu, mais en même temps j’ai hâte d’aller mettre un peu de soleil dans la journée de ta grand-mère que tu ne peux pas aller visiter & d’aider les infirmières qui n’arrêtent pas de faire des 16 heures obligatoires.»

Tout de suite, les commentaires positifs se sont multipliés sous la publication de Catherine, tant de ses amis que d’inconnus. Tous s’entendent pour dire qu’elle pose un très beau geste rempli de courage.

Capture d'écran Instagram

Catherine termine son annonce en nous demandant de faire notre part. «LA SEULE chose que je te demande en échange, c’est de rester chez toi, pour qu’on puisse avoir un été normale (sic), remplie de festival (sic), de pique-nique & de chalet en gang.»

Alors, on suit les directives, on reste à la maison, on se lave les mains, et on dit merci à Catherine!