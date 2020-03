Voici tous les films et séries qui seront disponibles plus tôt à cause du coronavirus

Puisque les cinémas sont fermés et les sorties en salles repoussées, plusieurs films et séries seront disponibles sur demande plus tôt, à notre grand bonheur!

Durant l’isolement volontaire on a plus de temps qu’à l’habitude pour écouter la télé, et l’idée de voir les nouveautés d’avance est très excitante!

Voici donc 10 films et séries qui vont sortir plus tôt que prévu:

1. L’Académie, saison 3

La troisième et dernière saison de cette fabuleuse série va sortir d’avance sur le Club illico.

Disponible le 2 avril.

2. La Reine des neiges 2 (Frozen 2)

La suite du film si populaire est déjà disponible alors qu’est-ce que tu attends?

3. L’homme invisible (The Invisible Man)

Si vous aimez les films d’horreur, celui-là est pour vous. Cela raconte l’histoire d’une femme qui, après la mort de son conjoint violent, devient persuadée que celui-ci n’est pas mort, mais a plutôt trouvé une façon de se rendre invisible.

Disponible le 20 mars.

4. Emma

Cette adaptation du roman de Jane Austen du même nom saura plaire aux fans des films historiques.

Disponible le 20 mars.

5. Cats

Oui, ce film a reçu d’horribles critiques, mais «Facetimez» avec des amis durant votre visionnement pour rire ensemble.

Disponible depuis le 17 mars.

6. Harley Quinn : Birds of Prey

En quelque sorte la suite de Suicide Squad, ce film se penche sur la vie d’Harley Quinn après avoir vaincu Enchantress et après sa séparation avec le Joker. Un film réalisé par une femme, mettant en vedette une équipe de femmes «badass», ça nous parle!

Disponible le 24 mars.

7. The Gentlemen

Un groupe de gangsters à Londres doivent composer avec un nouveau baron de la drogue américain dans ce film stylisé rempli de scènes d’action.

Disponible le 24 mars.

8. La Chasse (The Hunt)

Un autre film d’horreur! Dans celui-ci des gens se réveillent bâillonnés dans la forêt où ils sont chassés par des riches aristocrates. Le film a causé une méga controverse à cause de ses scènes horribles, alors ce n’est pas pour les âmes sensibles!

Disponible le 20 mars.

9. Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker (Rise of Skywalker)

La conclusion de l'histoire de Rey, Poe, Finn et Kylo Ren est déjà disponible partout. En attendant d’avoir plus de bébé Yoda, ça fait l’affaire!

10. Les Trolls 2 : Tournée mondiale (Trolls World Tour)

La suite du film dans lequel Justin Timberlake et Anna Kendrick font les voix principales était supposé arriver au cinéma le 10 avril, mais il sera plutôt disponible sur demande à cette date.

Bon visionnement!