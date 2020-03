9 signes qui prouvent qu'il a un «crush» sur toi

La sexologue et chroniqueuse Julie Pelletier a énuméré neuf signes qui ne trompent pas quant à l'intérêt de l'autre lors d'un rendez-vous galant dans sa dernière chronique. Le langage du corps peut également être analysé dans votre couple!

Ces signes d’intérêt classiques ont été répertoriés par Philippe Peytroux dans son article «Comment analyser les signes d’intérêt en séduction, grâce au langage non verbal».

1. Il/elle vous regarde

La personne vous cherche du regard à de multiples reprises. Si vous la regardez et lui souriez, il y a de fortes chances qu’il/elle vous réponde positivement. Cela valide l’intérêt à coup sûr.

2. Il/elle a le corps tourné dans votre sens

Unsplash

C’est quelque chose de parfaitement inconscient. Il est intéressant d’observer cela. Nous nous tournons spontanément vers les personnes qui nous intéressent. Vous avez retenu son attention.

3. La «bulle proxémique»

Unsplash

C’est la distance sociale existante entre les individus. Plus il/elle est proche de vous, plus il/elle est intéressé. Attention au contexte! Si vous êtes en soirée, la musique est forte, la personne n’a pas le choix et doit vous parler de près...

4. La synchronie interactionnelle

Unsplash

Si il/elle effectue les mêmes gestes, qu’il/elle est positionné comme vous, c’est signe qu’il/elle cherche à être en harmonie avec vous. Il/elle est votre miroir.

5. Les croisements de jambe

Unsplash

Geste majoritairement féminin, si elle croise les jambes dans votre sens, cela signifie qu’elle cherche à entrer davantage en contact avec vous.

6. Il/elle s’arrange pour vous toucher

Le contact physique est un signe d’intérêt puissant. Nous touchons ce qui nous attire. Nous nous éloignons de ce qui nous repousse.

7. Il/elle incline la tête

Le cou est une zone sensible. Incliner sa tête, c’est exposer sa sensibilité. Les femmes utilisent beaucoup ce signe d’intérêt inconscient.

8. Elle se touche les cheveux

Les cheveux = La féminité! Si elle les met en valeur en vous regardant, elle cherche à se mettre en avant donc à vous plaire.

9. Il/elle acquiesce lorsque vous parlez

Unsplash

Les acquiescements de tête signifient qu’il/elle cherche à être en accord avec vous. Cela sous-entend: «Je suis d’accord avec toi, je suis comme toi, nous sommes faits pour nous entendre»