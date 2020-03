Miley Cyrus explique pourquoi elle a refusé de porter des maillots pendant 2 ans

Durant son isolation volontaire pour freiner le coronavirus, Miley Cyrus a décidé de faire un talk-show sur son compte Instagram à tous les jours pour parler de sujets importants.

Dans la plus récente édition de Bright Minded: Live With Miley, la chanteuse était accompagnée de sa bonne amie Demi Lovato.

Les deux jeunes femmes ont discuté d’à quel point les corps des femmes étaient scrutés dans les médias, surtout dans l’industrie de la musique.

Miley est revenue sur sa fameuse performance aux VMA’s en 2013 où elle avait dansé en petite tenue auprès de Robin Thicke.

Elle s’est confiée à Demi, disant qu’après cela, les gens ont été si méchants avec elle sur internet, que cela a énormément affecté son estime d’elle-même.

«Les gens me comparaient constamment à une dinde [...] j’étais si maigre et pâle, ils ne cessaient de montrer mon corps à côté d’une dinde, et je me sentais si mal que j’ai cessé de porter des bikinis pendant 2 ans.»

Miley explique aussi qu’elle n’osait plus porter des shorts ou des jupes.

«Cela m’a juste vraiment blessé de voir mon corps ridiculisé comme ça, et cela a beaucoup affecté ma vie personnelle», dit-elle.

Demi s’est tout de suite excusée de ne pas avoir été là pour son amie durant ce moment difficile, mais Miley a avoué qu’elle faisant semblant d’être confiante à ce moment pour que personne ne sache ce qu’elle vivait.

Demi Lovato a récemment parlé elle aussi de ses troubles concernant son image de soi, et plus précisément sur ses troubles alimentaires.

Tout comme Billie Eilish qui a lancé un message percutant en concert avec une vidéo au sujet du corps de la femme dans l’industrie de la musique.

