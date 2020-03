Ces acteurs de «Elite» sont en couple ensemble dans la vraie vie

Vous ne le saviez peut-être pas, mais certains acteurs de la populaire série espagnole Elite sont en couple!

Ça arrive assez souvent, quand un groupe d’acteurs jeunes et beaux se retrouvent tous ensemble dans une même série, des couples se forment!

C’est arrivé dans Riverdale, Stranger Things, Sabrina, et plusieurs autres séries. Et c’est le cas pour Elite!

Découvrez quels acteurs de Elite sont en couple dans la vraie vie, ainsi que les situations amoureuses des autres:

Maria Pedraza et Jaime Lorente

Eh oui! Celle qui jouait Marina dans la première saison d’Elite a trouvé l’amour sur le tournage avec nul autre que l’acteur de Nano! Ils se sont en fait rencontrés sur le tournage de La maison de papier (Casa Del Papel), puis sont tombés en amour en filmant Elite.

Ils n’ont pas publié de photo ensemble depuis un moment, mais tout porte à croire qu’ils forment toujours un couple!

Ester Exposito et Álvaro Rico

Les interprètes de Carla et Polo sont tombés en amour et tout comme leurs personnages, leur histoire a débutée lors du tournage de la saison 1. Malheureusement, Ester et Álvaro se sont séparés quelque part en 2019.

Danna Paola

Celle qui joue Lu semble bien être célibataire! Elle a récemment expliqué au magazine Hola qu’elle préférait se concentrer sur sa carrière pour le moment.

En plus d’être actrice, la jeune femme de 24 ans est chanteuse et juge sur une télé-réalité mexicaine.

Itzan Escamilla

Plutôt discret sur sa vie amoureuse, tout porte à croire que celui qui joue Samuel est célibataire pour le moment.

Miguel Bernardeau

Celui qui joue Guzman n’est pas un coeur à prendre! Il est en couple avec la chanteuse espagnole Aitana Ocana depuis 2018.

Miguel Herran

Une rumeur court selon laquelle celui qui joue Christian serait en couple avec Úrsula Corberó avec qui il partage l’écran dans La maison de papier. Aucun des deux n’a confirmé la rumeur alors ils ne pourraient être qu’amis, mais ils sont adorables ensemble!

Mina El Hammani

Celle qui joue Nadia semble être célibataire, à moins qu’elle ne soit tout simplement très discrète sur les réseaux sociaux!

Arón Piper

Même si on adore le couple de Ander et Omar, Arón qui joue Ander semble célibataire. De plus, il n’a jamais commenté publiquement sur sa sexualité.

Omar Ayuso

Omar, qui joue Omar, serait en couple avec une certaine Carmen, mais ils sont relativement discrets.

Jorge Lopez

Jorge est un bon ami de KJ Apa, mais il est célibataire. À qui la chance?

Georgina Amoros

L’actrice qui joue Cayetana semble être en couple avec Diego Betancor, un producteur de la série.

Longue vie aux amoureux!