15 idées d'activités à faire durant l'isolement du coronavirus

L’isolement volontaire continue durant la crise du coronavirus COVID-19, et avec les écoles et tous les établissements fermés, on fait vite le tour de nos idées d’activités!

Que vous soyez en pause de travaux d’école ou de travail, on sait que le temps peut paraître long en ce moment à la maison.

Mais résistez à l’envie d’aller voir vos amis ou faire un tour au centre d’achat et occupez-vous chez vous!

Voici donc 15 idées d’activités à faire durant la quarantaine:

1. Une manucure

C’est le temps d’explorer une nouvelle couleur (personne ne va la voir de toute façon!), ou un «nail art». Prenez le temps de limer vos ongles, repousser vos cuticules, appliquer une couche de base, bref, toutes les étapes qu’on saute normalement quand on manque de temps.

2. Faire une playlist

Concoctez vous une liste de lecture selon votre humeur du moment. Vous pourrez par la suite l’écouter en faisant vos autres activités.

3. Écouter des séries

Un classique, mais avec raison! C’est le moment parfait de découvrir une nouvelle série, et «binger» toutes les saisons! Voici nos suggestions:

4. Trouver un nouveau hobby

Youtube est rempli de tutoriels gratuits de tout genre. Vous pourriez apprendre à tricoter, dessiner, fabriquer quelque chose, jouer de la guitare, faire des bijoux, les options sont sans fin!

5. Tik Tok

Cette application contient une foule de contenu hilarant, mais pourquoi ne pas participer? Vous avez le temps, recréez vos danses et défis favoris.

6. Cuisiner

Faites des biscuits, un gâteau, le souper pour ce soir, c’est le moment parfait! C’est surprenant à quel point on a déjà tout ce qu’il faut à la maison pour des bonnes barres tendres ou boules d’énergie aussi.

7. Apprendre un nouveau maquillage

Encore une fois, sur Youtube ou Tik Tok, l’inspiration ne manque pas! Prenez le temps de perfectionner votre oeil de chat ou smoky eye, et pourquoi ne pas essayer un look coloré que vous n’oseriez pas faire normalement?

8. Prendre un bain

Un bain, c’est relaxant, et on vit une période où l’anxiété est à son comble. Cela va vous faire du bien!

9. Faire sa routine de soin

Une vraie, longue routine de soin avec un exfoliant, un masque, et tout ce que vous n’avez pas le temps de faire normalement! C’est aussi le temps de faire ses sourcils, hydrater son corps, se faire un masque pour les cheveux, tout y passe!

10. Aller courir

Oui, on évite d’aller dehors, mais s'il fait beau, enfilez vos souliers de course (et des gants) et allez faire un petit jogging dans votre quartier! Cela vous fera beaucoup de bien.

11. Organiser sa garde-robe

Une autre tâche qu’on repousse depuis des années! C’est le temps de tout sortir vos vêtements, faire le tri de ce que vous ne portez plus et voulez donner. Bonus, vous allez redécouvrir certains morceaux dont vous aviez oublié l’existence!

12. Faire un entrainement maison

Si la course ne fait pas votre bonheur, et puisque les gyms sont fermés, un entraînement maison est une super option! Tout ce dont vous avez besoin est un tapis de yoga ou autre surface molle. Voici nos suggestions:

13. Livre un livre

Pas un livre pour l’école, un livre pour le plaisir! Si la lecture n’est pas votre tasse de thé, les livres audios permettent de faire autre chose en même temps.

14. Faire le ménage de ses produits

Si vous avez beaucoup de maquillage ou autres produits beauté, prenez le temps de jeter ce qui est expiré, brisé, ou que vous n’utilisez plus. Un truc, si l’odeur a changé ou si vous ne vous souvenez plus de quand vous l’avez acheté, poubelle!

15. Écouter un podcast

Comme les livres audio, les podcasts permettent de faire autre chose en l’écoutant, comme dessiner par exemple. Si vous aimez les podcasts de type «true crime», voici nos recommandations.

Bonne quarantaine la gang, et n'oubliez pas la TONNE de vidéos sur notre chaîne Youtube!