On a plus d’information sur le prénom de la fille d’Elisabeth Rioux

Elisabeth Rioux et son copain Bryan ont réagi à des idées de nom de bébé dans une vidéo, donnant donc d’excellents indices concernant celui de leur fille qui naîtra en juillet.

Le couple a récemment dévoilé le sexe de leur bébé à leurs proches, on sait donc qu’ils auront une petite fille!

• À lire aussi: Elisabeth Rioux donne TOUS les détails sur son «gender reveal»

On sait aussi qu’avant de connaître le sexe, ils aimaient le prénom Sky, mais seulement pour un garçon. Ils voulaient donc des suggestions de noms pour un bébé fille, pour ensuite en faire une vidéo dans laquelle ils allaient commenter les idées de leurs abonnés.

Voici donc leurs idées de noms favorites:

Tout d’abord, dans la vidéo Elisabeth révèle son idée pour un nom de fille, idée que Bryan déteste malheureusement.

Il s’agit de Blue. Elisabeth adore l’idée parce que la couleur bleue est normalement associée aux garçons et elle trouve original de le donner à une fille. Il y a aussi le lien avec l’océan puisque le couple voyage beaucoup et qu’Elisabeth a une compagnie de maillot.

Ensuite, parmi les suggestions d'abonnés, Bryan a adoré Ocean ou Océanne, mais Elisabeth n’aimait pas l’idée, par peur que les gens ne le prononcent pas bien.

Bryan aime aussi Heaven, il apprécie le fait que c’est mystérieux, comme Elisabeth, et que chaque personne peut l'interpréter à sa façon. Elisabeth aime bien, mais n’est pas «en amour» avec l’Idée.

Les deux aiment aussi Hope, mais avaient l’impression que c’était un peu trop commun.

Ensuite, le couple a avoué avoir longtemps voulu appeler leur future fille Love, mais depuis que la saison 2 de You est sortie et qu’un personnage s’appelle de cette façon, ils n’aiment plus l’idée.

Ils ont aussi pensé à Camila, mais Elisabeth préfère un nom qui a une signification spéciale pour eux.

On a hâte de savoir ce qu’ils vont décider. Et vous?

Sondage Quel prénom préférez-vous pour la fille d'Elisabeth et Bryan? Ocean / Océanne Blue Heaven Hope Partagez votre résultat sur Facebook

Voyez la vidéo complète juste ici: