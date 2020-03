Coronavirus COVID-19: Tous les influenceurs vous demandent de rester à la maison

Après la dernière annonce du premier ministre François Legault, les influenceurs ont utilisés leurs plateformes pour lancer un cri du coeur.

Une grande partie de nos vedettes favorites ont partagé le même message: ils nous implorent de prendre la crise du coronavirus au sérieux et de rester à la maison.

Le message de Mr Legault était clair, il voulait faire comprendre aux jeunes québécois ceci: propage l’info, pas le virus.

Voici donc tous les messages de tes stars favorites:

Sarah-Jeanne Labrosse

L’actrice a pris le temps de filmer une vidéo de 2 minutes dans laquelle elle nous rappelle les règles. Elle demande aux jeunes, surtout ceux qui reviennent de voyage, de faire de l’isolement volontaire. Oui, comme Sarah-Jeanne dit, c’est difficile de mettre sa vie sociale sur pause, mais il faut faire sa part.

Faites comme son chat, parlez-vous au travers d’une vitre.

Cassandra Bouchard

Cassandra a partagé cette photo d’elle avec son chat, disant: «C’est le temps de faire une différence en tant qu’individu et de prendre ta responsabilité en main, RESTE CHEZ TOI. Pour toi, pour tes proches mais aussi pour nous tous parce qu’on est tous ensemble là dedans!»

Elle nous rappelle aussi que la fermeture des écoles ne veut pas dire «party time», il faut respecter les règles.

Noemie Lacerte

Dans une série de plusieurs Story Instagram, l’influenceuse a expliqué que oui, on en entendait beaucoup parler ces temps-ci, mais c’est bel et bien parce que la situation est sérieuse. Elle explique que la question n’est pas de dire si on croit au coronavirus ou pas, ou si on croit les recommandations, il faut tout simplement respecter les mesures de sécurité.

Elle réitère que oui, les jeunes en santé sont en mesure de battre la maladie, mais l’isolement social est fait pour arrêter la progression du virus et éviter que les gens à risque en meurent.

Elie Duquet

La Youtubeuse qui est présentement enceinte a expliqué avoir été absente des réseaux sociaux ces derniers temps parce que la crise la rend très anxieuse. Par contre, elle voulait tout de même participer à cette offensive pour répandre l’information selon laquelle il faut rester chez soi le plus possible.

Marina Bastarache

Celle qui revient de voyage a aussi partagé en story le même message, «soyez sécuritaires, soyez intelligents, restez chez vous».

Noemie Bannes

L’ancienne candidate de OD a lancé à la blague que c’était une bonne occasion pour les gens de vivre «l’expérience OD» en restant confinés à la maison.

D’autres personnes comme Rosalie Lessard et Elisabeth Rioux ont partagé la publication de Tel-Jeune qui invite les jeunes qui ont des questionnements face au coronavirus à les contacter.

Pendant ce temps, plusieurs autres influenceuses reviennent d’urgence de voyage, dont Lucie Rhéaume, Cindy Cournoyer, Emy-Jade et Cath Bastien. Elles sont toutes eu beaucoup de difficulté à obtenir un vol et vont bien sur être en isolement pendant 2 semaines.

Tes influenceurs préfs te demandent de rester à la maison, ET NOUS AUSSI!