Voici pourquoi 2020 est aussi horrible à date selon l'astrologie

Avec le coronavirus, la mort de Kobe Bryant et les feux en Australie, 2020 s’annonce comme étant une année intense. L’explication se cache dans les astres et, malheureusement, nous indique que c’est loin d’être fini.

Que vous lisiez des prédictions d’astrologie selon les étoiles, ou même l’horoscope chinois, tous s’entendent pour une chose: 2020 est une année qui va brasser.

Rendus au 3ème mois de l’année, on le sait déjà. Après les feux qui ont ravagé l’Australie, la guerre du pétrole et la pandémie, on se demande bien ce qui peut causer tout cela en même temps.

• À lire aussi: «Nouvel An chinois»: Votre horoscope pour 2020 selon votre signe chinois

Voici donc l’explication derrière l’affreuse année qu’on connaît, et quand tout va passer.

Qu’est-ce qui cause ces événements tragiques?

En janvier, Saturne et Pluton se sont croisées, deux planètes avec des énergies négatives. Saturne est le reflet de nos peurs et de nos restrictions, alors que Pluton, celui du contrôle et des obsessions.

Ce croisement se produit environ 1 fois aux 33 ans et marque toujours une grande transition. Cela marque aussi des moments où les structures de société peuvent tomber, pour ensuite être reconstruites.

Que s’est-il passé durant les autres croisements?



Historiquement, la Première Guerre mondiale ainsi que le Seconde Guerre mondiale ont toutes deux eu lieu durant le croisement Saturne/Pluton. On l’associe aussi avec la Guerre Froide dans les années 80.

C’est la raison pour laquelle plusieurs astrologues avaient prévu la Troisième Guerre Mondiale en 2020.

• À lire aussi: Horoscope 2020: Voici les dates importantes à noter dans vos agendas

Qu’est-ce qui s’en vient?

Durant la saison du Bélier qui débute le 21 mars l’énergie va devenir plus active et moins passive. La planète Mars va aussi faire plusieurs croisements qui vont brasser les choses et elle amène une connotation plutôt négative puisque c’est la planète de la guerre.

Entre le 22 et 30 mars, Mars va croiser Pluton, puis Saturne. On peut s’attendre à ce que la situation soit à son pire.

• À lire aussi: 15 choses qui décrivent ton amie Bélier, la tête de cochon de ta gang

Quand est-ce que cela va se régler?

Malheureusement pour nous, ce n’est pas pour bientôt. Selon plusieurs, la situation va enfin être mieux en... décembre! Donc à la toute fin de l’année.

C’est parce qu’à la mi-décembre, la planète Capricorne quitte les signes de terre, où elle était depuis 1802, pour aller se pogner dans les signes d’air. Cela pourrait avoir un gros impact sur la planète, on pourrait voir un changement de sources d’énergie qui viennent de la terre (comme le gaz, l’huile, tout cela), pour de nouvelles sources!

De plus, en même temps, un croisement important se déroule: Jupiter et Saturne se croisent, ce qui n’arrive qu’aux 20 ans. Cela va nous pousser à prendre de grandes décisions, et nous serons inspirés par la créativité que le Verseau, un signe d’air, apporte.

En conclusion, l’année 2020 sera confrontante jusqu’à la toute fin. Par contre, c’est une année durant laquelle nous allons devenir plus forts en tant que société. Il faut voir tout cela comme une opportunité pour grandir et apprendre de nos erreurs.