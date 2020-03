[Vidéo] Voyez les «matching tattoos» de ces 10 couples de célébrités

Certains couples choisissent de souligner leur amour l'un pour l'autre de façon indélibile, avec un tatouage! Dans cette vidéo, voyez 10 couples d'ici et d'ailleurs qui ont un, ou plusieurs, «matching tattoo».

On le sait bien, les tatouages sont de plus en plus à la mode. Ce n'est donc pas surprenant de voir aussi une hausse de tattoo entre BFF ou amoureux.

Certains des couples dans notre vidéo ne sont plus ensemble, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont encore ledit tattoo! L'un des couples en question a préféré cacher ce souvenir d'un amour perdu avec un tout nouveau tatouage. À voir dans la vidéo ci-dessus!

Sheri Determan/WENN.com

Cette vidéo comprend:

Le «matching tattoo» de Rafaëlle Roy et Joffrey Charles.

Le «matching tattoo» de Ashley Benson et Cara Delevingne.

Les «matching tattoos» de Joe Jonas et Sophie Turner.

Le «matching tattoo» d'Elisabeth Rioux et Bryan McCormick.

Le «matching tattoo» de Noemie Lacerte et Alex Nichols.

Le «matching tattoo» de Justin Bieber et Hailey Baldwin Bieber.

Le «matching tattoo» de Liam Hemsworth et Miley Cyrus.

Le «matching tattoo» de Kylie Jenner et Travis Scott.

Les «matching tattoos» de Ariel Winter et Levi Meaden.

Les «matching tattoos» d'Ariana Grande et Pete Davidson.