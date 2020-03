Voici la coiffure nostalgique qui sera partout ce printemps

Dans les années 90, surtout après un voyage dans le Sud, les petites tresses étaient sur toutes les têtes. En 2020, elles font un retour en force!

Après les bandanas, les bucket hats et les grosses barrettes, c'est au tour des mini tresses de faire un grand retour! On les a vues sur la tête de plusieurs célébrités, parfois ornées de bijoux ou d’un fil coloré, ou encore toutes simples.

Noémie Lacerte a porté la tendance du printemps 2020 dans une version plus minimaliste, soit une seule petite tresse sur la tête.

Sarah-Jeanne Labrosse et Catherine Brunet se sont gâtées avec ses fils colorés qui semblent tout droits sortis de Cuba en 1999.

Claudia Bouvette a pour sa part opté pour la plus mini de toutes les mini tresses, dans sa frange.

En voyage dans les Bahamas, Kylie a porté plusieurs petites tresses délicates avec des petits bijoux dorés.

On adore cette tendance estivale et facile à recréer, on prédit qu’elle sera sur toutes les têtes ce printemps et cet été!

Pour la recréer, optez pour un spray de plage qui va donner une vague naturelle à vos cheveux. De plus, il va aider la tenue des tresses et éviter que vos mini élastiques ne glissent.

Spray Ondulation Ouai, 16$ chez Sephora.

Parlant de mini élastiques, on vous recommande ce paquet de 1000 qui a une note de 4,7/5 sur Amazon.

Ensemble de 1000 élastiques transparents, 13,99$ sur Amazon.ca

Et si vous désirez ajouter des bijoux à votre look, plusieurs options sont aussi disponibles sur Amazon.

Ensemble de 130 anneaux pour tresses, 14,99$ sur Amazon.ca