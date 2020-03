Vendredi 13: Ces 3 signes astrologiques seront particulièrement malchanceux

Le vendredi 13 est reconnu comme étant une journée malchanceuse qui revient au moins une fois par année.

On ne sait pas exactement d’où vient cette superstition, mais elle est assez populaire pour qu’une série de films, soit Friday the 13th , ait été créée en son honneur!

Bref, bien que ce vendredi risque d’être étrange pour plusieurs, ce sera encore pire pour certains signes astrologiques.

Voici donc les 3 signes qui vont vraiment passer une mauvaise journée:

Bélier

Les gens Bélier vont se sentir «emo» en ce vendredi 13. La Lune passe présentement dans votre 8e maison, celle qui gouverne les remises en question, les relations et le sexe. Vous allez donc être émotifs et à fleur de peau, et pourrez vivre une chicane ou une déception.

C’est peut-être le moment de prendre une soirée pour vous à rester tranquille. Si vous êtes en couple, évitez les sujets sensibles. Célibataires? Votre rendez-vous galant pourrait être décevant.

Balance

Pour les Balance, la Lune sera plutôt dans votre 2e maison, celle du plaisir, de l'argent et de l'estime personnelle. Cela semble bon, mais au même moment, Uranus sera dans votre 8e maison, ce qui amène une énergie plutôt négative.

Puisqu'ils se retrouvent les deux ensemble, vous pourriez vous sentir jaloux et possessif, autant de vos proches qu’au travail. Souvenez-vous qu’il faut rester positif et que ce n’est qu’un moment à passer!

Sagittaire

La Lune est dans votre 12e maison, celle du rêve et du subconscient. Votre vendredi risque donc d’être... cauchemardesque! Bon, pas à ce point-là, mais vous allez probablement vous sentir fatigués et amorphes, les Sagittaires.

Malgré votre fatigue, la conjonction Uranus/Vénus dans votre 6e maison, celle du travail, indique que vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche. Pas de repos en vue!

Les autres signes ne sont pas à l’abri d’une tasse brisée ou d’un métro retardé, mais les astres sont plus en votre faveur!