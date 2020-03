15 excellentes séries à découvrir pendant la crise du coronavirus

À cause du coronavirus, plusieurs vont s’enfermer chez eux durant les 2 prochaines semaines pour tenter de ralentir la progression de cette maladie. C’est l’occasion parfaite de «binger» une ou deux nouvelles séries!

Sortez votre couverture favorite, du pop-corn et collez-vous sur votre personne (ou animal de compagnie) préf, c’est le temps de faire du rattrapage télévisuel.

Voici donc 15 séries à découvrir, pour tous les goûts:

1. Une série «edgy: I’m Not Okay With This (Netflix)

Des mêmes créateurs queThe End of the F***ing World et Stranger Things, cette série de 7 épisodes suit une adolescente en crise qui réalise qu’elle a des superpouvoirs.

2. Une série fantastique: Locke & Key (Netflix)

Une famille hérite d’une vieille maison après la mort du père. Là, les membres de la famille découvrent des clés magiques qui leur donnent toutes sortes d’habiletés.

3. Pour ceux qui aiment John Green (Nos étoiles contraires, La Face cachée de Margot): Looking For Alaska (Hulu)

Si vous avez lu le livre, vous savez à quoi vous attendre dans cette belle série avec une trame sonore incroyable. Pour les autres, cela suit l’histoire de Miles qui déménage en Alabama, au milieu de secondaire, et tombe amoureux d'une énigmatique jeune fille du nom d’Alaska...

4. Une téléréalité addictive: Love Is Blind (Netflix)

Vous devez voir cette téléréalité dans laquelle des gens doivent tomber amoureux et se fiancer, avant même de s’être rencontrés en personne! Parfait pour mettre son cerveau à «off».

5. Pour ceux qui ont déjà fini Love Is Blind: L'apartement (Club Illico)

Dans cette téléréalité québécoise, on suit 5 jeunes qui déménagent à Montréal pour réaliser un rêve et qui habitent tous ensemble.

À noter que pendant la crise du coronavirus, Vidéotron enlève les limites de données pour tous les clients. C'est donc comme si on avait un forfait illimité jusqu'à la fin mars. À nous les heures de télévision!

6. Une série sur la mode: Next In Fashion (Netflix)

Si vous aimez Project Runway, vous allez adorer Next In Fashion! Animée par Tan France de Queer Eye et Alexa Chung, cette téléréalité montre des duos de designers de mode qui compétitionnent pour remporter 250 000$.

7. Une série policière: Lost Girls (Netflix)

Ce drame policier est inspiré d’une histoire vraie qui est devenue un livre à succès du même titre. Une mère fait tout pour retrouver sa fille disparue et, ce faisant, met la lumière sur un tueur en série à Long Island qui s’en prend aux travailleuses du sexe.

8. Une série québécoise: La vie compliquée de Léa Olivier (Club Illico)

D’après la série de romans populaires, cette production Club Illico suit Léa, une jeune fille qui vient tout juste de déménager à 500 km d’où elle est née, à Montréal. Elle laisse derrière elle sa BFF, Marilou, et son chum, Thomas. Une série adorable à voir!

9. La série dont tout le monde parle que tu vas enfin écouter: Fleabag (Amazon)

Fleabag, c’est LA série qui ne cesse de remporter des prix et dont on entend parler depuis des années. La raison pourquoi c’est si populaire, c’est parce que c’est excellent! Alors profite de ton abonnement Amazon Prime et écoute-la.

En passant, la saison 2 est encore meilleure que la première.

10. Un peu comme Game of Thrones: The Witcher (Netflix)

Pour ceux qui aiment les univers fantastiques, avec des dragons et de la magie, The Witcher est pour vous. Basée sur le jeu vidéo du même nom, la série suit Geralt, un chasseur de monstres de peu de mots.

11. Une série à écouter en famille: La Faille (Club Illico)

Cette série policière mettant en vedette Maripier Morin suit une enquête au beau milieu de l'hiver. Dans le petit village de Fermont, un meurtre étrange est commis, et toute la population est suspecte.

12. Une série horreur: Bloodride (Netflix)

Cette toute nouvelle série norvégienne a une histoire différente à chaque épisode. Le seul lien? Un chauffeur de bus étrange qui amène les personnages dans une destination lugubre...

13. Une série légère: Special (Netflix)

Une émission touchante qui raconte l’histoire (vraie) de Ryan, un jeune homme homosexuel qui a une paralysie cérébrale et qui décide de s’assumer enfin.

14. Une nouvelle saison d’une série qu’on adore: Elite (Netflix)

Un peu comme Gossip Girl ou Riverdale, cette série espagnole de meurtre et mystère se déroule dans une école secondaire privée où les différentes classes sociales s’affrontent. La troisième saison arrive tout juste sur Netflix, c’est le moment de faire du rattrapage!

15. Un classique: The Office (Partout!)

À toi qui n’a jamais écouté The Office: commence à la 2e saison et fais-nous confiance, c’est la meilleure série du monde.

Bon visionnement et bonne chance durant la crise!