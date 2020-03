[VIDÉO] Vérité ou Conséquence avec la gang de «La vie compliquée de Léa Olivier»

Les comédiens de la série La vie compliquée de Léa Olivier sont venus nous rendre visite pour une partie du jeu «Vérité ou Conséquence».

Laurence Deschênes, Léanne Désilets, Sam-Eloi Girard, Laurie Babin et Thomas Delorme n'ont rien caché! Ils ont révélé tous leurs secrets, et ont osé relever tous les défis.

De leur plus gros fou rire sur le plateau, en passant par les talents de chants de Laurence et ceux d'imitateur de Sam-Éloi et Thomas, ils ont tout donné.

Voyez cette hilarante capsule ci-dessus, et voyez La vie compliquée de Léa Olivier en exclusivité sur le Club Illico, disponible depuis le 20 février.



Si vous les avez manquées, voyez vos autres capsules «Vérité ou Conséquences» avec les gangs de La Dérape et de L'Académie.