Selena Gomez s’est inspirée de Rachel dans «Friends» pour sa dernière coupe

La chanteuse change très souvent ses cheveux, mais sa plus récente coiffure était un hommage à la fameuse coupe de Rachel.

Les cheveux de Rachel Green dans Friends sont devenus si iconiques, que vous pouvez demander un «Rachel» dans un salon de coiffure.

Selena Gomez est reconnue comme étant une très, très grande fan de la série populaire. Elle a même déjà dit en entrevue que Rachel était «sa vie», et expliqué à maintes reprises que Jennifer Aniston était une grande influence pour elle.

Selena a aussi avoué avoir pleuré lorsque l’émission s’est terminée, mais qui n’a pas versé quelques larmes...

Bref, pour son apparition au Kelly Clarkson Show, auquel Selena a révélé l’hilarante histoire derrière son premier baiser avec Dylan Sprouse, ses cheveux étaient différents.

Marissa Marino, la coiffeuse qui s’occupe très souvent des cheveux de Selena, a expliqué sur Instagram l’inspiration derrière la coiffure qu’elle portait.

«L’inspiration cheveux était «Le Rachel», mélangé avec Goldie Hawn dans Le Club des exs», a-t-elle écrit.

Le Club des exs était un film sorti en 1996, et on connait tous «Le Rachel»! Cela a donc donné un look volumineux et glamour, mais avec une touche années 90.

On adore le look!