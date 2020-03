Hospitalisée à Los Angeles, Lysandre Nadeau fait une prise de conscience

Le voyage en Californie de Lysandre Nadeau a viré au cauchemar lorsqu’elle a dû se rendre à l’hôpital, mais l’influenceuse en tire une belle leçon.

Le tout à commencé par d’intenses douleurs à un pied, probablement causées par ses talons hauts.

Puis, après avoir voulu marcher sans aide, Lysandre a vécu une chute et s’est fait mal au poignet.

Puisqu’elle souffrait énormément et que son pied et sa main étaient très enflés, elle s’est rendue à l'hôpital où elle a fait des radiographies et plusieurs tests.

Les médecins croyaient à une infection, et Lysandre a dû subir une chirurgie pour drainer ses blessures de fluides potentiellement infectés.

Elle se compte tout de même assez «chanceuse, dans sa malchance» puisqu’elle a appris que tout serait couvert par les assurances que lui donne sa carte de crédit.

Après quelques jours à l'hôpital, Lysandre a publié une Story en anglais.

On peut y lire: «Être forcée à être ici est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Cela me force à prendre une pause, écouter mon corps et prendre le temps de réfléchir. Je suis reconnaissante.»

Ensuite, elle s’est adressée à ses abonnés en disant qu’elle était vraiment sincère. Son séjour à l’hôpital lui a fait réaliser qu’elle devait écouter son corps.

«Depuis que je suis ici (Los Angeles), j’ai pas arrêté de sortir, de me saouler et de ne pas prendre soin de moi pantoute...» dit-elle.

Elle continue en disant que d’avoir beaucoup de temps seule durant l’hospitalisation lui a donné une chance de réfléchir à ce qu'elle veut vraiment de sa vie et ce qui est important pour elle. «Ça fait du bien!» Elle comprend que son corps lui a lancé un message avec cet incident.

On lui souhaite un prompt rétablissement!