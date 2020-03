«Hunters»: Logan Lerman chasse des nazis dans cette nouvelle série Amazon

Logan Lerman est bien loin de Percy Jackson dans son tout nouveau rôle, celui d’un jeune homme qui veut venger sa famille dans les années 70.

Produite par Jordan Peele (Get Out, Us), la série de type humour noir Hunters fait beaucoup jaser.

À New York dans les années 70, Jonah, joué par Logan Lerman, est orphelin de ses deux parents et vit avec sa grand-maman, une survivante de l’Holocauste. Après avoir été témoin du meurtre brutal de sa grand-mère un soir, Jonah jure de la venger et de trouver ceux qui lui ont fait ça.

L’histoire de Hunters est bien sûr de la fiction, mais s’inspire tout de même de la réalité vécue par les Juifs dans les camps nazis. Le réalisateur voulait leur rendre hommage puisqu’il les considère en quelque sorte comme des superhéros.

Dans la série, Jonah rencontre un homme joué par Al Pacino qui consacre sa vie à traquer les nazis et... les tuer! Jonah va donc se joindre à un groupe de chasseurs de nazis et s’en suit une épopée sanglante de 10 épisodes.

Voici les membres du groupe des Hunters:

Lonny Flash, joué par Josh Radnor qu’on connaît pour son rôle de Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Il est un acteur et expert des déguisements.

Murray et Mindy Markowitz, joués par Saul Rubinek et Carol Kane, un couple marié, experts en électroniques et signaux.

Roxy Jones, jouée par Tiffany Boone, qui est en charge de conduire les Hunters, mais aussi une combattante hors pair.

Joe Mizushima, joué par Louis Ozawa, un vétéran et expert en combat pour le groupe.

Puis Soeur Harriet, jouée par Kate Mulvany, une ancienne agente de MI6 qui fait maintenant partie des Hunters.

À voir dès maintenant sur Amazon Prime!