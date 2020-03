«Fugueuse» n'aura pas de suite et les acteurs réagissent

ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS POUR LA SAISON 2 DE FUGUEUSE.

Alors que Fugueuse la suite s'est terminée lundi le 9 mars, on apprenait qu'il s'agirait de la toute dernière saison de la série à succès.

Capture d'écran TVA / Fugueuse

La dernière image était parlante : Fanny conduisant sa voiture sur une route ensoleillée après avoir rendu visite à Damien (Jean-François Ruel) en prison, une main sur le volant, l’autre dans celle de Christophe (Jean-Simon Leduc), son copain.

En plaçant son héroïne du côté conducteur, l’auteure de la série, Michelle Allen, voulait montrer qu’elle avait repris sa vie en main, qu’elle était dorénavant en contrôle. Autre fait digne de mention : elle attend un enfant.

Photo d'archives

Après avoir été victime d’exploitation sexuelle, Fanny s’est finalement reconstruite. La preuve? Sa décision de remettre sa démission à Josiane (Marie-France Lambert), sa supérieure aux méthodes discutables.

« C’était ma prémisse de départ : le pouvoir qu’elle a donné à Damien, elle est capable de l’offrir à d’autres,» explique Michelle Allen. «Fanny est prête à tout pour être aimée. Elle n’a pas de limites. Elle l’a fait avec Damien. Elle l’a fait avec Josiane. Quand elle donne sa démission, c’est signe qu’elle a compris. C’est assez. »

Les acteurs de la série ont réagi sur les réseaux sociaux à l'annonce officielle, donc Jean-François Ruel, alias Yes Mccan.

Celui qui joue Damien écrit: «Merci pour Fugueuse 1 et 2. Maintenant c’est l’heure pour moi de retourner à la musique. On dirait que certains ont oublié à propos du boy Yes...» On s'attend donc à ce qu'il se concentre plus sur sa carrière musicale.

Il en a aussi profité pour lancer un petit «F*ck you Carlo», ce personnage qu'on a adoré détester pendant 2 saisons.

Ludivine Reding n'a toujours pas commenté, mais il est certain que cette aventure restera toujours très importante pour elle.

Elle nous en avait d'ailleurs parlé dans la capsule On fouille dans la garde-robe de... Fanny de Fugueuse: