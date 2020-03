Elisabeth Rioux donne TOUS les détails sur son «gender reveal»

Elisabeth et Bryan ont dévoilé à leurs proches le sexe de leur bébé durant une magnifique journée tout en rose et bleu. Elle a révélé absolument tous les détails, prix, et même leurs idées de noms sur Instagram!

La future maman a avoué avoir refusé d’avoir recours à des collaborations ou des cadeaux de la part des marques. Elle voulait payer pour les services reçus, pour ensuite choisir de parler seulement de ce qu’elle a aimé.

Bonus, elle révèle leurs 3 idées de noms favoris!

Voici donc absolument tous les détails sur le «gender reveal» d’Elisabeth et Bryan:

1. Les pâtisseries

Elisabeth a fait appel à la pâtisserie Samadi pour des biscuits, cupcakes et cake pops. Elle a payé 130$ pour 2 tables de pâtisseries, les cake pops étaient un cadeau.

Le thème était «Sky - Heaven - Blue», puisque ce sont leurs 3 noms favoris! On sait qu’ils préféraient Sky pour un garçon, il ne reste donc que Heaven et Blue! À suivre...

2. Les gâteaux

Elle avait aussi 2 gâteaux, un pour chien et un pour les humains, qui ont été faits par ForeverSweet au prix de 300$.

C’est une jeune femme du nom de Jade Milton qui fait le tout de chez elle. Jade a débuté son entreprise il n’y a pas si longtemps, d’où le prix assez bas des gâteaux. Elisabeth explique aussi qu’elle a dû trouver quelqu’un dernière minute, et que Jade a été super efficace et rapide et a réalisé le tout en seulement 3 jours!

Le but était que les chiens dévorent le gâteau pour dévoiler la couleur à l’intérieur, mais ils étaient intimidés par la présence de plusieurs personnes alors ils mangeaient trop lentement! Elisabeth et Bryan ont donc décidé de briser le gâteau eux-mêmes.

C’est donc un total de 430$ pour toutes les pâtisseries et Elisabeth était ravie du résultat!

3. Le décor

La seule collaboration qu’Elisabeth a acceptée était pour le décor. Elle avait tout d’abord fait une soumission qui lui revenait à 1200$. Elle trouvait cela cher, alors elle a opté pour une collaboration avec la compagnie Rose Partea.

Elle n’a donc pas payé, mais la valeur aurait été de 600$ pour les ballons, l’installation et tout.

Encore une fois, Elisabeth a adoré son magnifique décor et le professionnalisme de cette jeune entreprise fondée par un couple.

4. La nourriture

Pour la bouffe, Elisabeth a expliqué que c’était un cadeau de sa soeur qui s’est tournée vers la compagnie Alapero Platters!

Elle ne le mentionne pas dans ses stories, mais la robe d’Elisabeth venait de chez Verge Girl.

Elisabeth termine en disant qu’elle n’a choisi de parler que des compagnies dont elle a vraiment aimé le travail.

