Alicia Moffet accueille un adorable nouveau membre dans sa famille

Plus d’un mois après avoir perdu sa chienne Zara, Alicia et sa famille ont pu accueillir un tout nouveau petit chien chez eux.

On se souvient qu’à la fin du mois de janvier dernier, Alicia et son copain Alex avaient dû dire au revoir à Zara. Le couple s’était procuré le berger australien au tout début de leur relation en août 2018 et elle avait toujours fait partie de la vie de leur fille, Billie Lou.

Ils étaient bien sûr dévastés de la perte de Zara, et avaient pris le temps de vivre leur deuil.

On sait maintenant qu'Alicia et Alex avaient débuté le processus d’adopter un nouveau chien puisqu’ils ont officiellement présenté la nouvelle venue sur Instagram!

La petite golden retriever se prénomme Willow et elle et Bille Lou sont déjà BFF.

Instagram @aliciamoffet

Alicia et Alex voulaient vraiment un golden pure race et connaître les parents du chien, alors ils ont fait affaire avec un éleveur du nom de Majesty Golden de Sainte-Julie.

Ils ont aussi expliqué que le tout est arrivé plus vite que prévu. Ils croyaient recevoir leur chien plutôt vers septembre, mais la vie en a voulu autrement.

Une personne qui devait adopter un bébé d’une portée plus tôt s’est désistée, et Alicia et Alex ont sauté sur l’occasion! La jeune maman décrit Willow comme étant la plus calme et affectueuse de sa portée.

Instagram @aliciamoffet

Bien qu’ils porteront toujours Zara dans leur coeur, il est évident que l’arrivée de Willow pourra faciliter la guérison.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!