La pleine lune en Vierge du 9 mars va affecter nos vies amoureuses

La toute première super lune de 2020 arrive très bientôt et vous pourrez l’observer dans le ciel durant la nuit du 9 au 10 mars.

Cette pleine lune est dite «super» puisqu’elle sera très proche de la Terre et donc plus grosse qu’à l’habitude dans le ciel.

Dans la culture autochtone, chaque pleine lune a un surnom déterminé par le mois dans lequel elle a lieu. Celle-ci est la lune du ver puisque le mois de mars est associé au dégel des sols et donc, la sortie des vers de terre. Cool!

Voici donc à quoi s’attendre durant la pleine lune du 9 mars:

Elle aura un impact sur nos relations

Toute pleine lune est un moment où l'on récolte ce que l’on sème depuis le début du cycle de la lune. Celle-ci sera particulièrement haute en émotion et ce seront nos relations interpersonnelles qui seront les plus chamboulées.

Cela ne veut pas automatiquement dire qu’un événement négatif va se produire! Au contraire, des discussions importantes pourraient régler des conflits ou inquiétudes.

Certains signes vont être plus affectés que d’autres

Durant cette particulière pleine lune, ce seront les signes «mutables» qui vont vivre une journée des plus intenses. Ce seront donc les gens Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons qui seront plus affectés.

La position de Neptune est importante

Au moment où la lune sera devant la constellation de la Vierge, le soleil sera en Poissons, et aligné avec la planète Neptune. Cela indique le début d’un processus vers la santé. Cela peut vouloir dire un moment où vos résolutions santé commencent réellement à se faire sentir, comme cela pourrait avoir un impact sur la planète en général.

On ne peut s’empêcher de croire que ce serait un bon moment pour trouver une cure au Coronavirus!

Ce sera un moment pour créer... ou procréer

Durant la pleine lune, un autre phénomène se déroule puisqu'un nombre anormal de planètes se retrouvent dans des signes de terre. La lune est en Vierge, Uranus et Vénus sont en Taureau, et Mars, Jupiter et Pluton sont en Capricorne.

Cela crée un triangle de signes de terre, ce qui indique un moment très chanceux et fructueux. Cela peut vouloir dire un boost de créativité, un boost de fertilité, ou tout simplement un moment où notre vie va s'ancrer dans la terre et nous allons nous sentir stables.

Elle coïncide avec la fin de la rétrograde

La rétrograde en Poissons se termine en même temps que notre pleine lune en Vierge. Considérant que le premier est un signe d’eau, on peut imaginer la rétrograde comme étant une promenade en mer houleuse, puis la pleine lune comme l’arrivée sur terre.

En bref, tout ce qui brassait va se calmer et la tempête va passer.

