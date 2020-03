Voici exactement combien de pourboire doit-on donner à un tatoueur

Comme tout service, on doit «tipper» son tatoueur, mais combien exactement doit-on donner à ces artistes?

Premièrement, il faut comprendre que les tatoueurs doivent payer pour leur matériel. On parle ici d’encre, aiguilles, essuie-tout, crème, rasoirs, crayons, papier de stencil, etc. C’est un métier qui coûte cher!

Ensuite, les tatoueurs qui travaillent dans un salon doivent donner une grande partie de leurs recettes au propriétaire, soit souvent jusqu’à 50% lorsqu’ils sont apprentis. S’ils sont propriétaires, ils payent donc un loyer, électricité, des employés, etc.

Il faut aussi penser au fait que votre tatoueur travaille avant la journée du rendez-vous puisqu’il doit répondre à ses courriels et aussi créer les dessins.

Tout cela pour dire que si un tatoueur charge 100$ pour une pièce, après tous les coûts, il ne garde pas 100$ dans ses poches.

Donc, combien de pourboire devriez-vous donner lors de votre prochain tattoo?

La réponse la plus simple est entre 15% et 20%. Donc si le tatouage est 100$, vous pouvez laisser un 15$ ou 20$ de plus.

On peut considérer15-20$ comme le pourboire le plus bas possible, considérant que même un minuscule tatouage, dans un bon salon, va coûter au minimum 100$.

Si vous appréciez tout particulièrement le résultat ou le professionnalisme de l’artiste, n’hésitez pas à donner plus.

Mais on fait quoi si le tattoo prend plusieurs séances?

Normalement, le tatoueur va charger par séance et non à la toute fin du projet. Donc, puisque chaque séance comprend des heures de travail et du matériel, alors on donne du pourboire à chaque fois.

Est-ce qu’on respecte le 15-20% pour les projets très dispendieux?

Si votre manche complète fini par vous coûter 2000$, cela donnerait un pourboire de 400$, ce qui est très salé.

Vous pouvez donc utiliser cette méthode que plusieurs fervents adeptes des tatouages aiment:

50$ de pourboire pour les tatouages de 300$ et moins.

75$ de pourboire pour les tatouages entre 350$ et 500$.

100$ de pourboire pour les tatouages de 500$ et plus.

Est-ce qu’on peut remplacer le tip par un cadeau?

Si vous avez un imprévu financier et n’êtes pas en mesure de donner un pourboire à votre artiste, vous devez lui en parler avant.

Si vous désirez, par exemple, offrir un cadeau en échange, vous pourriez le proposer avant la séance, mais pas après. De cette façon, vous laissez à votre artiste le soin de décider s’ils veulent procéder, ou pas.

Qu’est-ce que ça donne de donner un pourboire?

En plus du fait que c’est une coutume connue en Amérique, gardez en tête le fait que vous bâtissez une relation avec un artiste.

De plus, certains tattoos vont nécessiter des «touch up», si vous avez laissé un bon pourboire, votre tatoueur va s’en souvenir et accepter rapidement. Et ils ne vont pas vous charger le «touch up»!

En résumé, on donne 20% de pourboire lorsqu’on se fait tatouer, ou on adopte la règle du 50/300, 75/350-500 et 100/500.

