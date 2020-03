Cassandra Bouchard lance un défi viral contre les filtres Instagram

L’influenceuse Cassandra Bouchard a lancé un cri du cœur, s’insurgeant contre les filtres Instagram et a demandé à ses abonnés de suivre son exemple.

On le sait, Cassandra est toujours honnête et transparente sur les réseaux sociaux. Elle parle ouvertement d’à peu près tous les sujets, et c’est rafraîchissant!

Tout récemment, elle a décidé d’utiliser sa plateforme grandissante pour se pencher sur quelque chose qui sème la controverse: les filtres Instagram.

Voulant mettre la lumière sur les effets potentiellement nocifs de ceux-ci, elle a montré comment l'un de ces filtres pouvait modifier son visage. Elle note que ses yeux sont agrandis, son visage aminci et son menton raccourci. En plus de lisser la peau, rapetisser le nez et même grossir les lèvres.

Instagram @cassandrabouchard

Le plus dangereux là-dedans, explique Cassandra, est que les gens s’habituent à voir leur visage de cette façon, et ensuite tente d’obtenir ce résultat par le biais de chirurgies.

Elle ne pointe personne du doigt, mais se demande tout simplement pourquoi Instagram fait cela.

«Je sais que moi quand j’étais plus jeune, j’étais hyper influençable, si j’avais eu Instagram dans l’temps où j’allais au secondaire, évidemment que j’aurais préféré la Cass avec le filtre parfait», explique-t-elle.

Elle soulève l’importance de s’accepter et s’aimer comme on est, ce qui est difficile à obtenir lorsqu’on voit une version «améliorée» de nous sur les réseaux sociaux.

Cassandra a donc lancé le défi à sa communauté de plus de 100 000 personnes sur Instagram. Elle leur a demandé d’embarquer avec elle dans un «challenge» et de publier des photos sans aucun filtre pendant tout le mois de mars avec le #realme (véritable moi).

En peu de temps, Cassandra a récolté une tonne de photos magnifiques de ses fans et amis sans filtre.

En voici quelques-unes parmi toutes celles que Cassandra a repartagées sur Instagram.

Cassandra a bien raison, on est beaux au naturel!