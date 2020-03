Betty a embrassé quelqu’un d’autre que Jughead dans Riverdale

ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES DiVULGÂCHEURS SUR LA SAISON 4 DE RIVERDALE!

Dans le tout dernier épisode de Riverdale, Betty Cooper semble avoir trahi son amoureux, Jughead, mais qu’est-ce que cela veut réellement dire?

Depuis le tout début de la saison 4 de Riverdale, on nous prédit la mort imminente de Jughead Jones. Puis, dans l’épisode 14, c’est finalement arrivé.

Dans l’épisode 15, To Die For, on a vu les répercussions de la mort de Jughead, et les créateurs de la série ont réussi à nous faire douter de la vérité jusqu’à la dernière seconde.

Plus l’histoire avance, plus Donna de Stonewall Prep s'emploie à faire craquer Betty. À l’image des fans de Riverdale, Donna semble croire que Jughead n’est pas réellement mort.

Puis, dans une scène où elle est visiblement troublée par toute la situation, Betty commet l'irréparable et embrasse Archie.

Cheryl voit tout, prend des photos, et les montre à Veronica qui explose au beau milieu de l’école, dévastée par cette trahison.

Quelques scènes plus tard, Donna surprend Archie et Betty en pleine session de bisous dans le fameux «bunker» où ils jouaient à Gryphons & Gargoyles.

Jusque là, on croit que c’est vrai, et que Jughead est mort... jusqu’à ce qu’on voit notre auteur d’histoires mystérieuses favori bien vivant!

Betty avait donc TOUT prévu. Après que les «Preppies» de Stonewall aient tenté d’assassiner Jughead, ils planifiaient de faire porter le blâme à Betty, qui a été droguée par Donna dans la forêt.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que Jughead n’était pas mort, sa tuque l’ayant protégé du coup qu’il avait reçu à la tête. Ensemble, Jughead et Betty ont donc planifié de feindre sa mort, puis la relation entre Archie et Betty, pour distraire les «Preppies».

Ne vous inquiétez pas, la famille de Jughead et ses amis proches étaient dans le coup.

Cela semble avoir fonctionné, jusqu’à ce qu’on apprenne que Donna a vu 3 laits frappés dans le «bunker», laissant entendre que Jughead était avec Archie et Betty, caché quelque part.

Il nous reste, par contre, quelques questions!

Est-ce que le bisou entre Betty et Archie pourrait avoir ravivé les passions?

Quel est le secret de Donna que Hermosa, la sœur de Veronica, a découvert?

Comment est-ce possible que tous les proches de Jughead soient de si bons acteurs?

On a hâte à la semaine prochaine pour avoir des réponses à nos questions!