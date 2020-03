Réunion «Love Is Blind»: Les 10 révélations les plus choquantes

Une semaine après le croustillant épisode des mariages, les candidats de Love Is Blind se sont retrouvés pour une réunion haute en émotions.

On se souvient que l'émission Love Is Blind a été filmée en octobre 2018, l’expérience s’est donc terminée il y a 1 an et demi. La réunion a, pour sa part, été tournée en février 2020, donc peu de temps après que la diffusion de la série.

Voici donc les 10 révélations les plus choquantes de l’épisode réunion de Love Is Blind:

Attentions aux divulgâcheurs!

1. Amber et Barnett ont failli divorcer

L’un des deux couples à s’être dit «oui» dans l’émission, composé d'Ambert et Barnett, file aujourd’hui le parfait bonheur. Par contre, Amber a avoué, durant la réunion, qu’ils ont eu une période difficile. Sans trop entrer dans les détails, on comprend que Barnett a eu de la difficulté à passer de célibataire à homme marié.

À un moment, Amber a même contacté un avocat spécialisé en divorce! Heureusement, ils se sont adaptés et ont passé au travers de cette épreuve.

2. Kenny et Kelly avaient planifié se dire «non» au mariage

L’une des plus grandes surprises du dernier épisode de Love Is Blind fut le fait que Kelly ait dit «non» à Kenny. Jusque là, ils semblaient être le couple le plus solide! On comprend, durant la réunion, qu’ils étaient réalistes face à leurs difficultés, et qu’ils avaient prévu se dire «non» tous les deux.

L’histoire ne dit pas pourquoi Kenny a finalement dit oui!

3. Kelly a voulu continuer à fréquenter Kenny, mais il a refusé

Dans un monologue larmoyant, Kelly a avoué qu’elle avait la fâcheuse habitude de mettre dans la «friendzone» des bons garçons. Elle explique avoir tenté de continuer à voir Kenny après l’expérience, dans le but d’apprendre à se connaître et éventuellement développer une connexion amoureuse.

Par contre, cela ne s’est pas déroulé comme elle l'espérait. On sent le regret dans sa voix!

4. Carlton a (re)fait la grande demande à Diamond

La chicane entre Carlton et Diamond reste l’un des moments les plus intenses de la série. Les deux ont reçu beaucoup de critiques en ligne après la diffusion de l’épisode. Carlton a pris le temps de s’excuser à nouveau auprès de Diamond durant la réunion, alors que celle-ci avoue qu’elle a été trop blessée par les mots utilisés par Carlton pour un jour considérer revenir avec lui.

Celui-ci a tout de même décidé d’offrir à nouveau la bague de fiançailles à Diamond, en espérant que cela symbolise le départ de quelque chose de beau... D’après nous, cela n’ira pas plus loin qu’une amitié!

5. Giannina et Damian forment à nouveau un couple

Surprise! Mais pas vraiment. Après que Damian ait dit «non» à Giannina le jour de leur mariage, cette dernière fut très blessée. Par contre, avec du recul, elle respecte sa décision.

Tout est bien qui finit bien puisqu’ils forment maintenant un couple! Ils semblent très en amour et on leur souhaite que cela dure.

6. Amber n’a pas pardonné Jessica

On se souvient que 3 femmes avaient des sentiments pour Barnett dans les «pods», Amber, LC et Jessica. Amber et LC étaient amies et évitaient de parler de leurs rendez-vous avec Barnett entre elles, alors que Jessica ne s'en cachait pas. Visiblement encore très fâchée de cela, ainsi que des agissements de Jessica au Mexique, Amber n’a pas mâché ses mots. Elle a traité Jessica de personne hypocrite et sournoise. Jessica a offert ses excuses, tout d’abord à Amber, mais aussi à Barnett, pour avoir douté de sa relation.

Celui-ci semblait très mal à l’aise lorsqu'Amber a dit qu’elle appréciait l’intention, mais qu’elle n’acceptait pas les excuses de Jessica.

7. Certains ont trouvé l’amour ailleurs, alors que d’autres sont célibataires

Tout est bien qui finit bien pour Kenny, qui a aujourd’hui rencontré l’amour à l'extérieur de l'émission et qui est plus heureux que jamais.

Par contre, Carlton, Mark et Diamond restent sur le marché du célibat!

8. Lauren et Cameron ont un bébé...

Chien! Hihi. L’adorable couple a expliqué, durant l’épisode, que Lauren a toujours voulu avoir un chien, alors que c’était hors de question pour Cameron.

On comprend que ce dernier a décidé de faire un compromis et, heureusement, puisqu’ils ont aujourd’hui Sparx!

Capture d'écran Instagram @need4lspeed

Cute.

9. Lauren et Damian étaient plus proches qu’on le croyait dans les «pods»

Une révélation assez surprenante puisqu’on ne l’a pas vu au montage, mais Lauren et Damian ont eu une histoire pendant l’expérience. Durant la réunion, ils ont expliqué qu'ils se parlaient tous les jours, jusqu’au moment où Lauren et Cameron se sont fiancés.

Ils avaient d’excellentes conversations, riaient beaucoup, et aimaient imiter les voix des personnages de Star Wars. Qui l'eût cru?

10. Jessica n’est pas capable de se voir à la télé

Jessica est sans contredit la personne la plus détestée de Love Is Blind. Elle semble aujourd’hui en paix avec ses agissements, mais a avoué, durant la réunion, ne pas être capable de se regarder.

Elle dit qu’elle buvait trop durant l’émission et qu’elle regrette plusieurs choses, dont ce qu’elle a dit sur l’apparence de Mark.

Wow! On souhaite vraiment avoir une saison 2.