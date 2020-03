Lou-Pascal Tremblay explique pourquoi il a gardé sa relation avec Marina Bastarache secrète

Après avoir voulu garder sa relation avec Marina Bastarache secrète, Lou-Pascal Tremblay a finalement décidé qu'il ne voulait plus se retenir en public.

C'est en décembre dernier qu'on a appris que Lou-Pascal Tremblay était en couple avec Marina Bastarache, confirmant les rumeurs qui planaient depuis déjà un moment. À l'époque, il avait mentionné vouloir garder sa relation plus discrète.

En entrevue dans les pages du magazine 7 Jours, le comédien s'est justement ouvert sur pourquoi il a finalement décidé de rendre leur amour public.



«Au début, j’étais bien réticent à afficher notre amour. Je ne voulais pas qu’il y ait des mentions de moi dans ses vidéos sur YouTube, par exemple. Marina était totalement d’accord avec ça. Puis, il y a comme une grande fierté qui s’est installée en moi à l’idée de côtoyer cette fille au quotidien. J’ai décidé d’arrêter de jouer le jeu du gars discret qui se retient de commenter ses publications. Si je peux la faire sourire pendant sa journée en écrivant quelque chose sur son travail, ça me fait plaisir de le faire», a mentionné celui qui revient fraîchement d'un voyage de couple aux Seychelles, où il a travaillé aux côtés de sa douce.





Par le passé, Lou-Pascal Tremblay avait vécu une relation médiatisée avec la chanteuse et comédienne Claudia Bouvette. Ayant acquis plus de maturité depuis, le comédien de 25 ans a appris de cette relation.



«Je suis toutefois plus dosé et plus mature qu’à l’époque où j’étais avec Claudia. Je ne retire plus de satisfaction des commentaires des gens sur nous. [...] Il faut dire que nous étions jeunes, Claudia et moi, et je pense que nous avons attribué trop d’importance à ce qui était dit de nous publiquement. C’était comme si les commentaires positifs contribuaient à notre amour, ce qui était un peu inutile, puisque nous n’avions pas besoin de ça pour avoir une belle histoire», a-t-il simplement laissé savoir.



Depuis peu, on peut voir Lou-Pascal dans L'Échappée, à TVA, où il campe le rôle de Félix Gravel.



