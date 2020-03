Demi Lovato révèle tout sur son trouble alimentaire

La chanteuse Demi Lovato a expliqué en entrevue à Ellen DeGeneres que son ancienne équipe contrôlait sa nourriture de façon extrême.

De passage au Ellen Show le 5 mars 2020, Demi Lovato s’est sentie assez à l’aise pour parler d’un sujet très délicat, celui de son trouble alimentaire.

Celle qui a failli perdre la vie suite à une surdose de drogue en juillet 2018 a expliqué qu’à la base de tous ses problèmes de consommation, se trouvait le trouble alimentaire.

Lorsqu’elle était plus jeune et au top de sa carrière de chanteuse, son équipe contrôlait ce qu’elle mangeait. Demi raconte qu’ils retiraient tous les aliments sucrés de sa loge lorsqu’elle était en concert.

Mais cela ne s’arrête pas là, ils allaient même jusqu’à confisquer son téléphone lorsqu’elle était seule dans une chambre d'hôtel pour éviter qu’elle ne commande de la nourriture. Ils s’assuraient aussi que la chambre ne contenait pas de fruits puisqu’ils contiennent du sucre...

Demi avoue aussi que pendant plusieurs années de suite, elle n’avait même pas le droit de manger du gâteau à sa propre fête! Au lieu d’un dessert sucré, son équipe lui donnait un morceau de melon d’eau avec un peu de crème fouettée sans sucre et sans gras...

Tout ceci n’a que décuplé son trouble alimentaire avec lequel elle vivait déjà, et a aussi causé des problèmes de consommation de drogue et d’alcool.

Heureusement, aujourd’hui, Demi est mieux entourée. Son gérant aujourd’hui lui a organisé une belle fête de 27 ans de laquelle elle garde de merveilleux souvenirs.

«Je l’ai passée avec Ariana Grande qui est l’une de mes très bonnes amies» Demi explique, «C’était la meilleure fête, et je me souviens que je pleurais, parce que je pouvais enfin manger de gâteau avec un gérant qui ne s’attendait à rien de moi et qui m’aimait exactement pour qui je suis.»

Demi ajoute que c’est très dangereux de tenter de contrôler la nourriture de quelqu’un qui tente de se remettre d’un trouble alimentaire. Elle se sent donc très choyée.

On lui souhaite tout le bonheur du monde!

