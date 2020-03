Voici l’imprimé le plus tendance du printemps 2020

Si en 2019 tout le monde se vêtissait de serpent et en 2018 de vichy, 2020 se fera sous le signe du pois!

En effet l’imprimé à pois est le choix de tous pour le printemps et on ne pourrait pas être plus contents, puisque les petits pois sont indémodables et peuvent être portés toutes les saisons.

On retrouve les pois sur TOUT cette saison : les hauts, les robes, les maillots, les jupes et même les pantalons.

On adopte les pois larges, moyens et petits : toutes les dimensions sont les bienvenues!

On peut porter cette tendance de plusieurs façons : en total look, de la tête aux pieds, ou encore en petites touches, sur accessoires.

Plusieurs vedettes et influenceuses ont d’ailleurs adopté cette tendance, incluant Bella Hadid, Zendaya, Karlie Kloss et Alexa Chung.

Pour que vous puissiez vous-mêmes vous vêtir de pois, voici quelques morceaux qui ont attiré notre attention.

1. Haut à pois, 59$, chez Urban Outfitters

Courtoisie

2. Chaussures à pois Kate Spade. 198$, chez La Baie

Courtoisie

3. Robe Missguided, 58$, chez La Baie

Courtoisie

4. Blouse à pois, 5$ (en soldes), chez Garage

Courtoisie

5. Jupe à pois, 46$, chez Zara

Courtoisie

6. Robe à pois bleu marine, 30$ (en soldes), chez Boohoo