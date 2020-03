Voici 10 secrets de tournage de «Love Is Blind» qui vont vous surprendre

La télé-réalité controversée Love Is Blind est LA série la plus populaire sur Netflix en ce moment, et les fans ont une tonne de questions.

Où en sont les candidats aujourd’hui? A-t-on vu tous les couples à l’écran? Combien de temps passaient-ils dans les «pods»?

Pour avoir des nouvelles des couples, ne manquez pas le 5 mars la réunion de la distribution de Love Is Blind. On a très hâte de voir comment ça va se dérouler! En attendant...

Voici 10 secrets de tournage de Love Is Blind:

1. Le tournage a eu lieu il y a très longtemps.

Eh oui, Love Is Blind a été filmé en octobre 2018. Les candidats ont donc dû garder leurs relations (ou séparations!) secrètes pendant 1 an et demi. Wow!

2. La technique pour planifier les «dates» était très précise.

Au départ, les 15 hommes et 15 femmes qui participaient à Love Is Blind se sont rencontrés très rapidement, puis ils devaient classer les autres candidats en ordre de préférence. Ensuite, la production vérifiait s’il y avait des matchs, puis organisaient une seconde «date» entre les top 3 de chacun.

Ils ont procédé ainsi jusqu'à ce que les connexions se précisent et à ce moment, les gens ne parlaient qu'avec celui ou celle qui avait gagné leur coeur.

3. Les «pods» étaient ouverts 24h sur 24.

De cette façon, les candidats pouvaient y aller quand ils voulaient, et rester aussi longtemps qu’ils en avait envie. Certains dormaient même dans les «pods»!

4. Nous n’avons pas vu toutes les fiançailles à l’écran.

Surprise, surprise! Les producteurs de l’émission s’attendaient à 1 ou 2 fiançailles et n’étaient donc pas préparés à ce que 8 couples trouvent l’amour. Ils ont choisi d’en exclure 2 du montage final. L’un de ces deux couples est celui de Rory (qu’on a vu à quelques reprises donner d’excellents conseils aux autres gars) et Danielle.

Ils se sont fiancés, mais finalement séparés dans le vrai monde. Coup de théâtre, après leur séparation, Danielle est tombée en amour avec un AUTRE candidat du nom de Matt Thomas!

5. Tous les candidats habitaient dans la même ville.

Pour qu’ils aient une chance que leur mariage fonctionne, tous les candidats résidaient à Atlanta en Géorgie au moment du tournage. La production voulait qu’ils puissent visiter leurs appartements ou maisons, ainsi que leurs familles, dans le peu de temps que durait l’expérience.

6. Les candidats communiquaient via des hauts-parleurs.

Pour éviter que les candidats puissent entendre la conversation d’un autre «pod», ceux-ci étaient complètement insonorisés. Les deux personnes pouvaient donc s’entendre par des hauts-parleurs installés dans le «pod». C’est comme une conversation au téléphone!

7. Les candidats étaient laissés à eux-mêmes.

Contrairement à The Circle où des producteurs aidaient les candidats à bien d’exprimer, dans Love Is Blind, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Ils étaient seuls dans le «pod», et ils avaient le contrôle sur leurs dates. Par exemple, ils pouvaient dire «j’ai envie de manger de la lasagne avec telle personnes», et la production faisait cela pour eux.

8. Les animateurs avaient de la difficulté à ne pas intervenir.

Nick et Vanessa Lachey animaient la série, mais ils sont aussi devenus proches des candidats. Nick était souvent avec les gars, alors que Vanessa étaient avec les filles.

Le couple a expliqué que parfois, par exemple, un gars pouvait être intéressé par une fille, et lorsque Nick en parlait à Vanessa, elle lui disait que ladite fille préférait un autre gars. C’était alors difficile pour eux de ne pas se mêler de la situation et laisser le garçon vivre un rejet!

9. L’émission a payé pour les mariages.

Lauren a avoué en entrevue que la production payait pour le mariage. Par contre, puisqu’on a vu Amber se soucier du prix de sa robe dans l’émission, certains doutaient de la véracité de cette information.

L’explication la plus plausible est que l’émission donnait un budget fixe, mais laissait le soin au couple de diviser la somme comme ils le désiraient.

10. Le créateur de la série veut faire une saison 2.

En fait, il veut en faire 20! Chris Coelen qui a eu l’idée derrière Love Is Blind a expliqué que rien n’était confirmé, mais qu’il aimerait vraiment faire d’autres saisons pour Netflix. Il a nommé les villes de New York, Chicago, Boston et Houston comme ses prochaines de choix.

D'après nous, d'autres révélations vont sortir durant la réunion. À suivre!

