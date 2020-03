Elite saison 3 : Un personnage principal est probablement mort et on capote

Dans la dernière bande-annonce de la troisième saison d’Elite, disponible sur Netflix, on apprend qu’un des personnages principaux pourrait bien mourir, si on se fie aux images choquantes qui nous ont été montrées.

Capture d'écran YouTube

En effet, c’est avec surprise qu’on a pu apercevoir Polo, qui semble tomber vers sa mort dans un court extrait. On le voit lors d’un party tomber de très haut, fracasser une vitre et toucher le sol. L’image à la toute fin de son corps nous montre clairement qu’il est dans un piteux état... et on pourrait même s'avancer et dire complètement mort.

Capture d'écran YouTube

La saison trois reprend donc la même formulation : élucider un meurtre, qui a été commis, mais cette fois, au lieu d’être Marina c’est Polo qui est au centre de l’attention.

