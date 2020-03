Kiernan Shipka et Ross Butler vont jouer dans une série ensemble

Les stars de Sabrina et de 13 Reasons Why ont été choisies pour jouer ensemble dans une toute nouvelle série qu’on a hâte de voir!

Kiernan Shipka, qui joue Sabrina Spellman dans Chilling Adventures of Sabrina, et Ross Butler, qui tient les rôles de Zach dans 13 Reasons Why et de Trevor dans To All the Boys: P.S. I Still Love You, se retrouveront ensemble dans la série Swimming With Sharks.

La série s'inspire d'un film de 1994 du même nom et se déroule à Hollywood. Kiernan jouera le rôle de Lou, une assistante qui travaille pour un gros studio de production de films.

Elle travaille pour Joyce, jouée par Diane Kruger, une femme riche et avec beaucoup de pouvoir. On sait qu’éventuellement, Lou va faire sensation dans son emploi et va faire bouger les choses...

Lou va rencontrer Alex, joué, bien sûr, par Ross Butler, un autre assistant qui a étudié à Harvard et qui est en burn-out.

Leurs personnages vont devenir amis, et on se demande s’ils pourraient éventuellement tomber amoureux!

La série sera diffusée sur la future plateforme de diffusion Quibi, sur laquelle on pourra aussi retrouver une émission mettant en vedette Zac Efron ainsi que Demi Lovato, qui animera un «talk-show».

En attendant, on peut voir Kiernan dans la saison 3 de Sabrina et Ross a récemment terminé le tournage de la 4e et dernière saison de 13 Reasons Why.

À suivre!