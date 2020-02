Voici 30 vedettes québécoises à suivre sur Tik Tok

Tik Tok est une source infinie de contenus hilarants et créatifs, et de plus en plus de nos stars québécoises s’y trouvent.

Cette plateforme propose de courtes vidéos, souvent de lipsync et de danse. On peut y publier du contenu original, ou encore suivre les tendances et reprendre les sons ou les concepts de quelqu'un d'autre, à sa manière. Certains utilisent la plateforme pour démontrer leur talent en chant ou en danse, alors que d'autres sont plutôt drôles.

Que ce soit des influenceurs, Youtubeurs ou comédiens, on retrouve sur Tik Tok une tonne de visages familiers.

Voici 25 québécois à suivre sur Tik Tok:

1. Laura-Gabriel

La Youtubeuse n'est pas sur Tik Tok depuis longtemps, mais elle a déjà plusieurs abonnés!

2. Milaydie

Suivez Milaydie pour ses lipsyncs très drôles, mais aussi pour voir ses adorables chats.

3. Gloria-Bella

On adore les tutoriels maquillage de Gloria-Bella qui rayonne, toujours.

4. Lysandre Nadeau

La vidéo la plus vue de Lysandre sur Tik Tok (avec presque 2M de vues!) met en vedette son chat Patate et vous devez absolument la voir.

5. Jemcee

Ce n'est pas vraiment étonnant, mais Jemcee est hilarant sur la plateforme.

6. Cassandra Bouchard

Une autre qui publie un mélange parfait d'elle-même et de son adorable chat!

7. Jessika Dénommée

En plus de nous faire rire, Jessika nous fait rêver avec ses vidéos de voyage.

8. Alicia Moffet

La jeune maman partage son talent de chanteuse, ainsi que d'adorables vidéos de sa fille, Billie Lou.

9. Alanis Désilets

Les vidéos les plus populaires d'Alanis sont souvent celles où elle joue des tours à son fiancé, Joël.

10. Émilie Lévesque

La créatrice de contenu n'hésite pas à reproduire les plus grandes tendances sur Tik Tok et on adore.

11. Sophie Nélisse

L'actrice publie souvent d'hilarantes vidéos en compagnie de sa BFF, Livia Martin.

12. Emy-Jade

Emy-Jade ne publie pas très souvent, mais on adore quand elle le fait.

13. Cindy Cournoyer

Cindy est hi-la-rante sur Tik Tok. Elle collabore aussi souvent avec des amies influenceuses!

14. Lucie Rhéaume

Au moment d'écrire ces lignes, Lucie n'a que quelques vidéos sur Tik Tok, mais on se doute que son compte risque d'exploser sous peu!

15. Elisabeth Rioux

La future maman n'a pas publié beaucoup sur Tik Tok, mais on s'abonne tout de même par espoir qu'elle trouve le temps de le faire!

16. Claudie Mercier

L'ancienne candidate de OD a beaucoup d'autodérision et fait parfois des lipsyncs sur ses propres meilleurs moments dans l'émission.

17. Catherine Peach

On adore Catherine, mais son adorable chien vole la vedette sur son Tik Tok!

18. Alex L’Abbée

Alex publie autant des vidéos drôles, que des pensées du jour et même des entraînements.

19. Kévin Marquis

Ancien membre du duo Gaboom, Kévin publie une foule de contenu sur son Tik Tok.

20. Rox Deragon

On espère que Rox va continuer de publier, parce que son contenu est parfait!

21. Noemie Lacerte

Que ce soit pour Louis le chien ou les conseils de mode, on adore suivre Noemie sur Tik Tok.

22. Roxane Bruneau

La chanteuse se décrit elle même comme «pas bonne, mais à l'affut des dernières tendances». Elle est pourtant excellente!

23. Rosalie Vaillancourt

Hilarante comme toujours, Rosalie publie aussi souvent des vidéos de son petit chien très mignon.

24. PL Cloutier

PL n'a pas une tonne de vidéos sur sa page Tik Tok, mais on adore celui-ci sur Justin Trudeau.

25. Vanessa Duchel

La BFF de Lysandre ne publie pas souvent, mais avec son humour et son talent de chanteuse, on espère qu'elle va continuer!

26. Priscilla Ventura

Pour de l'adorable contenu en famille, c'est Priscilla que vous devez suivre.

27. Cam Grande Brune

La Youtubeuse est souvent accompagnée de son copain Fred ou de son chien dans ses vidéos Tik Tok.

28. Rick Pagano

L'ancien candidat de La Voix publie majoritairement, vous l'aurez deviné, des chansons.

29. Ludovic

Le photographe est parfois en compagnie de visages connus, comme Ludivine Reding!

30. Étienne Boulay

L'animateur à Vrak est très prolifique sur Tik Tok.

Allez les suivre!