Cet important personnage de «Riverdale» fait son coming out

Riverdale fait des merveilles pour la représentation des différentes orientations sexuelles à l’écran, et cela continue!

*Attention, cet article ne contient PAS de spoilers sur l’histoire, seulement sur la sexualité de l’un des personnages.

Dans le dernier épisode de la saison 4 de la série, How To Get Away With Murder, un tout nouveau personnage est sorti du placard.

On se souvient que Kevin est ouvertement homosexuel. Il a eu une histoire d’amour avec Moose, qui était plutôt bisexuel puisqu’il a aussi été en couple avec feu Midge.

Kevin a aussi eu des idylles avec Fangs et feu Joaquim.

Puis, il y a bien sûr Cheryl et Toni, qui sont l’un des meilleurs couples de la série.

Bref, c’est maintenant au tour de l’un des parents de Riverdale de faire son coming out en tant que membre de la communauté LGBTQ+.

Durant la saison 3, alors qu'Archie cherchait un endroit où boxer, sa maman Mary lui présente son amie Brooke qui travaillait pour l’école Navale.

Cette semaine, dans l’épisode 14 de la saison 4, Brooke est de retour et Mary dévoile qu’elles ne sont pas qu’amies, mais sont en fait des amoureuses! Archie lui avoue qu’il est surpris, mais il supporte tout à fait sa mère.

Brooke est jouée par l'actrice Luvia Petersen, une Montréalaise!

Bien que Fred Andrews et Mary étaient séparés avant le décès de ce dernier, il semble que Mary ne voulait pas avouer sa sexualité quand Fred était encore en vie.

Bref, les fans étaient enjoués de voir cette représentation à l’écran. Sur Twitter, on peut lire des réactions comme: «Une #MaryAndrews bisexuelle??? OUI!», ou bien «Mary Andrews et Brooke Rivers, je valide totalement».

Mary Andrews et Brooke Rivers, je valide totalement — мαяıпε (@savreaddict) February 27, 2020

Longue vie à Mary et Brooke!