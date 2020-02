«Riverdale» saison 5: Voici tout ce qu'on sait sur la suite

Avec Riverdale, on en redemande toujours! Alors, même si la saison 4 n’est pas terminée, on veut tout savoir sur celle qui s'en vient.

Netflix et The CW, la chaîne où Riverdale est diffusée initialement, nous donnent au compte-gouttes les informations sur la prochaine saison de la série.

Voici tout ce qu’on sait, jusqu'à maintenant, sur la saison 5 de Riverdale:

1. Est-ce que c’est confirmé?

Oui! Le 7 janvier 2020, The CW a officiellement annoncé que la série avait été renouvelée pour une 5e saison.

2. Quelle sera l’histoire?

Puisque la saison 4 n’est pas encore terminée (le dernier épisode devrait être diffusé en mai 2020), il est difficile de prédire l'histoire à venir. Par contre, il est certain que la disparition (ou la mort!?) de Jughead aura un impact.

Une rumeur court selon laquelle cette 5e saison pourrait se dérouler 4 à 5 ans dans le futur. Camila Mendes a avoué, lors d’une entrevue pour IMDB, qu’elle espérait que ce soit le cas! Elle explique que cela offrirait la possibilité aux personnages d’avoir un nouveau départ.

Considérant que la saison 4 se déroule durant la dernière année au secondaire des personnages, la 5 se déroulerait donc après leur passage université. On aimerait bien voir une version un peu plus adulte des personnages!

3. Qui sera de retour?

Encore une fois, l’avenir de Jughead (le personnage joué par Cole Sprouse), est incertain. Par contre, on s’attend à revoir Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) et Archie (KJ Apa).

Il en est de même pour Cheryl (Madelaine Petsch), Reggie (Charles Melton), Toni (Vanessa Morgan) et Kevin (Casey Cott).

Grâce à Lucy Hale, qui s'est échappée en entrevue, on sait Hiram Lodge ne meurt pas dans la saison 4.

Capture d'écran Youtube/Buzzfeed

On le sait puisque l'actrice a dit qu'il allait venir faire un tour dans la série Katy Keene, qui se déroule environ 4 ans après Riverdale.

4. Qui quitte la série?

On sait maintenant que deux des parents de Riverdale ne seront pas de retour dans la saison 5. Il s’agit de FP Jones (Skeet Ulrich) et Hermione Lodge (Marisol Nichols), le père de Jughead et la mère de Veronica.

Pour le moment, on ne sait pas si cela va être en lien avec ce qui arrivera à leur personnage, ou si c’est simplement une décision des acteurs.

Josie McKoy (Ashleigh Murray) a quitté la série au début de la saison 4 pour New York (et la série Katy Keene), alors, il est logique de croire qu’elle ne fera pas partie de la 5e.

Selon nous, l’intrigue concernant les étudiants de Stonewall Prep devrait être bouclée d’ici la fin de la saison 4, et on ne reverra pas ces personnages dans la suite.

5. Est-ce que ce sera la dernière saison?

Rien n’a été confirmé, mais 5 saisons semblent un bon nombre pour ce type de série.

6. Est-ce qu’il y aura des liens avec Sabrina ou Katy Keene?

On a eu droit à une apparition de Katy Keene, la protagoniste de la nouvelle série qui se déroule dans le même univers que Riverdale, lors de la saison 4.

Par contre, on s'attend toujours à voir un lien avec Chilling Adventures of Sabrina, qui se déroule aussi dans le «Archiverse»!

Plusieurs acteurs ont mentionné cette possibilité, mais on doute que cela se produise. Comme Camila Mendes l’a expliqué lors de cette même entrevue, puisque Sabrina est une émission de Netflix et Riverdale de The CW, elle ne croit pas que c’est possible.

7. Quand les épisodes seront-ils disponibles?

Si on se fie aux saisons précédentes, on s’attend à une sortie en octobre 2020.

8. A-t-on une bande-annonce?

Pas encore! En attendant, voyez 10 événements de Riverdale dont vous aviez complètement oublié l’existence: