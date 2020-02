Le changement capillaire de cet acteur de Stranger Things ne fera pas l’unanimité

L’acteur de Stranger Things Joe Keery n’est pas étranger aux changements capillaires audacieux et sa dernière coiffe témoigne de son audace!

AFP

En effet, celui qui joue le rôle de Steve Harrington dans la populaire série Netflix avait fait jaser après avoir décidé d’adopter une coupe bol qui semblait inspirée du film La cloche et l’idiot.

Cette fois, ce n’est pas une coupe audacieuse qui attire l’attention, mais bien un choix de coloration capillaire. C’est que Joe Kerry s’est fait faire des mèches blondes dignes d’un boys band des années 2000 et le résultat est... surprenant. C’est lors de la Fashion Week de Paris, à un défilé de Saint Laurent, que Keery a présenté sa nouvelle chevelure qui ne passe pas inaperçue!

Joe Keery & Maika Monroe in YSL x Paris Fashion Week pic.twitter.com/LMdRXZ8zVz — nina (@ninaxvl) February 25, 2020

On aime que ses nouveaux reflets ne soient pas entièrement blond platine, ce qui aurait vraiment donné un drôle de look à sa tignasse, mais tout de même : l’acteur de 27 ans ose et on admire son audace.

Sa copine, Maika Monroe avait d’ailleurs elle aussi un look grunge inspiré des années 90-2000 avec ses cheveux mouillés et lissés sur son crâne agencé d’une lèvre rouge de feu.

Un couple qui n’est pas avide de looks plates, ça, c’est certain!

