La collection de Pâques de Lush nous donne envie d'aller bruncher

Pour remplacer les classiques cocos de Pâques, la compagnie Lush offre des options éthiques et adorables!

On adore toujours les collections spéciales de Lush. Surtout parce que ce sont des produits excellents, mais aussi parce que la créativité derrière chaque nouvelle collection saisonnière nous impressionne toujours.

Pour Pâques, on a droit à une sélection de savons, bombes de bain et autres produits tous plus mignons les uns que les autres, dont certains inspirés d’aliments de brunch!

Voici la collection Pâques 2020 de Lush:

1. Savon Avopâques, 10,95$

Que ce soit pour les mains ou le corps, ce pain contient de l’avocat pour hydrater, et de la bergamote pour vivifier.

2. Gelée de douche Oeuf Miroir, 5,95$

Cette formule végane faite d’huile essentielle d’orange et d’infusion d’ananas va mousser sous la douche, et vous rafraîchir.

3. Bombe géante Oeuf de dinosaure, 10,95$

Cette bombe peut vous durer 3 bains si vous y allez une moitié à la fois. Gardez le dino pour la fin!

Dans tous les cas, vous pourrez profiter des parfums de cerise et pamplemousse.

4. Bombe pour le bain fondante L’oeuf d’or, 7,95$

Un bain hydratant à l’huile d’olive et d’amande douce, mais aussi brillant, grâce aux paillettes sans plastique. Ça nous parle!

5. Bombe pour le bain Lapin magique, 6,95$

Cette bombe noire va se dissoudre en volutes violettes, bleues et roses, et offre un parfum fruité et sucré.

6. Pain moussant Oeuf fondant, 6,45$

Celui-ci va vous donner faim avec ses odeurs de cacao, beurre de karité et menthe verte. Cela va aussi adoucir et hydrater la peau.

7. Pain moussant Carotte porte-bonheur, 6,95$

Comme si le parfum de tangerine et citron n’était pas assez, on dit que cet adorable légume porte chance grâce au trèfle qui le garnit!

Lush offre aussi des paquets cadeaux si vous désirez offrir cette collection. Personnellement, on va faire le plein d’avocats et les garder pour nous!

Toute la collection est disponible en ligne dès maintenant, et en magasins à partir du 28 février.